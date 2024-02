Barbara Nowacka poinformowała, że ministerstwo edukacji wspólnie z ministerstwem cyfryzacji opracowuje program "Cyfrowy uczeń".

- Będzie naprawiał sytuację związaną z programem "Laptop dla ucznia". Ten nasz nowy program będzie przebadany przez ekspertów - zapewniła.

- Do końca czerwca wraz z ekspertami z Instytutu Badań Edukacyjnych przygotujemy spójną strategię, która pozwoli nam rozmawiać z Komisją Europejską o wsparciu dla tego programu - powiedziała.

- Będziemy realnie wyrównywać szanse cyfrowe młodzieży, bo program, który polega wyłącznie na rozdaniu laptopów niestety tych szans nie wyrównuje - podkreśliła minister edukacji.

- Opracujemy programy powiązane z programem nauczania, które zapewnią bezpieczeństwo w sieci i higienę cyfrową - dodała.

- Myślimy o tym, żeby ten sprzęt mobilny uczniowie otrzymywali własnie w ramach tego programu "Cyfrowy uczeń". Natomiast od samego początku kwestionowana była zasadność laptopów, zasadność takiego ich przyznawania - stwierdziła Nowacka.

Jak podkreśliła, nie potrafi dzisiaj powiedzieć, co to będzie za sprzęt. - Bo to nie będzie decyzja jednego, dwóch, czy trzech ministrów, tylko decyzja ekspertów, podjęta po badaniach i analizach realnych potrzeb - zapewniła.

Wkrótce więcej informacji.

wka / Polsatnews.pl