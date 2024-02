Pan Krzysztof jest przedsiębiorcą ze Złocieńca w województwie zachodniopomorskim. Mężczyzna biznes prowadzi między innymi w domu. Jednak nie czuje się tu bezpiecznie, bo od pół roku systematycznie ktoś oblewa jego posesję i samochody substancją służącą do odstraszania dzików.

- Cały salon śmierdział po jednym z takich zdarzeń, ponieważ w nocy, kiedy rozlano tę substancję, mieliśmy otwarte okna. Śmierdziało w salonie wszystko zaczynając od wykładziny dywanowej, przez kanapę, narożnik, śmierdziały nam wszystkie meble, ubrania zamknięte w szafie. Pierwszy raz jak wsiadłem do samochodu po tym zdarzeniu, to byłem przekonany, że to jakaś awaria, może kanalizacji miejskiej. Jak zaczęło mi dmuchać w twarz, to miałem odruch wymiotny, niedużo brakowało - opowiada Krzysztof Florczak.

Straty są liczone w setkach tysięcy złotych

Pan Krzysztof liczy dziś straty w setkach tysięcy złotych. Obecnie negocjuje z ubezpieczycielem warunki wypłaty odszkodowania za samochody.

- Auto jest średnio dwa razy w tygodniu ozonowane i dalej czuć ten "zapach". To jak będzie wyglądać sprzedaż tego pojazdu? Tej sprzedaży nie będzie. Tego samochodu nikt nie odkupi - zauważa.

Przedsiębiorca skupia się na znalezieniu sprawcy. Dlatego wynajął firmę detektywistyczną i po pierwszym ataku postanowił zainstalować monitoring.

- Drugie zdarzenie miało miejsce 20 września, również ktoś przyszedł w nocy i oblał mi wtedy jeden samochód, drugi delikatnie. Zalano mi też część mojej gastronomii, konkretnie mojego food trucka. Z tego, co udało mi się ustalić, to sprawców widać na nagraniu miejskim, jak wjeżdżają do miasta na tyły osiedla, 7 minut przed zdarzeniem, wyjeżdżają 3 minuty po zdarzeniu. Rozmawiałem z policją, prosiłem o zabezpieczenie tego monitoringu, prosiłem o zabezpieczenie monitoringu z przejazdu PKP, jednak bezskutecznie - mówi pan Krzysztof.

Z powodu pomyłki przepadł jeden z dowodów

Dlaczego bezskutecznie? Otóż policjanci zabezpieczyli zły monitoring. Okazało się to po dwóch miesiącach. Zatem jeden z kluczowych dowodów przepadł i sprawę umorzono w listopadzie ubiegłego roku.

- Po dwóch miesiącach wezwano mnie w celu poinformowania mnie, że nagrania są nie z tego dnia i tak naprawdę policja nic nie ma. Jak to usłyszałem, to się załamałem, bo tak naprawdę mogliśmy mieć dzisiaj tego sprawcę, a policja działa tak nieudolnie, że przechodzi to ludzkie pojęcie - ocenia przedsiębiorca.

- Jest jeszcze jeden monitoring i on wydawałby się dowodem o wiele bardziej istotnym, ale nad nim przyjdzie popracować - mówi Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Śledztwo zostało wznowione. "Będę drążył temat do skutku"

Mowa o zapisie z monitoringu z domu pana Krzysztofa, które śledczy posiadali już przed umorzeniem postępowania. Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim podjęła decyzję o wznowieniu śledztwa.

- Dotychczas prowadzono postępowanie w oparciu o przepisu artykuł 288 kk, który za zniszczenie cudzego mienia przewiduje karę pozbawienia wolności do lat pięciu. Jeżeli zostanie ustalone, że ewentualne szkody są mieniem o znacznej wartości, wówczas ta kwalifikacja ulegnie zmianie - informuje Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

- Jestem tak zdeterminowany i zniechęcony liczeniem na działanie policji, że zapłacę nagrodę, jeżeli ktoś mi pomoże w ustaleniu sprawców. Ta nagroda wynosiła 10 tysięcy złotych, co tydzień wzrasta, i na ten moment wynosi 16 tysięcy złotych - tłumaczy Krzysztof Florczak.

Do dziś pan Krzysztof był atakowany w ten sam sposób cztery razy. Mężczyzna podejrzewa, że stoi za tym konkurencja.

- Jeżeli ten sprawca to ogląda, a na pewno to ogląda, bo bardzo bacznie śledzi moje kroki, to chciałbym mu powiedzieć: naruszyłeś bezpieczeństwo mojej rodziny, moja rodzina musiała się przez ciebie bać. Nie cofnę się o krok, choćby to miało trwać rok, dwa albo trzy. Ja będę drążył ten temat do skutku, aż zostaniesz skazany - zapowiada pan Krzysztof.