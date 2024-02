Witold Literacki wybrany nowym pełniącym obowiązki prezesa zarządu Orlen S.A. Zdecydowała o tym we wtorek rada nadzorcza energetycznej spółki. Tymczasowo zastąpi na stanowisku Daniela Obajtka, który w zeszły czwartek oddał się do dyspozycji rady, a ta odwołała go z posady. Docelowy zarząd Orlenu ma zostać wybrany w drodze konkursu.