Tłusty czwartek w ostatnich latach wywołuje spore poruszenie. Cukiernie w całym kraju prześcigają się w pomysłach na oryginalne pączki, które podbiją nie tylko podniebienia, ale również portfele Polaków.

W ubiegłym roku głośno było o pączkach serwowanych w restauracji Kuby Wojewódzkiego, które kosztowały 49 złotych za sztukę.

Jak się okazuje rekord nie przetrwał zbyt długo i zostanie pobity już w tym roku.

Najdroższy pączek w Polsce

A to za sprawą cukierni Kaiser Patisserie ze Słupska. Firma, która ma swoje oddziały w Berlinie, Szczecinie, Kołobrzegu, Słupsku, Gdyni, Gdańsku, Sopocie i Warszawie, na tłusty czwartek przygotowała pączka pokrytego... złotem. Konkretnie sześcioma płatami 24-karatowego złota.

"To prawdziwy klejnot w świecie słodkości, który w swoim wnętrzu zawiera jedną z najdroższych przypraw świata - szafran, nadający pączkowi prawdziwie niepowtarzalny smak, podkręcony nutką skórki z pomarańczy. Ponadto, pączek wypełniony jest aksamitnym, muślinowym kremem na bazie włoskiego mascarpone" - czytamy w ofercie cukierni.

Luksusowa słodkość waży 300 gramów, co oznacza, że jest niemalże trzykrotnie większy od standardowego pączka serwowanego w tej cukierni.

Największe wrażenie robi jednak nie skład ani wielkość słodkiego wypieku, a jego cena. Pączek pokryty złotem kosztuje bowiem 100 złotych za sztukę.

Chętni musza się jednak spieszyć, bo jak informują właściciele, zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. Pączka będzie można zjeść w limitowanej ofercie w dziewięciu lokalach w Polsce.

Tłusty czwartek. O co chodzi?

Kościół katolicki przejął tłusty dzień i w tradycji przeobraził go w tłusty czwartek. Dziś to symboliczne świętowanie ostatnich dni karnawału. To czas, w którym przygotowujemy się do rozpoczęcia Wielkiego Postu. W tym roku tłusty czwartek wypada 8 lutego, a Środa Popielcowa rozpoczynająca Wielki Post - 14 lutego.

W tłusty czwartek tradycyjnie pieczemy pączki, oponki, chrust (lub faworki) - te wszystkie wypieki mają przypominać nam o zbliżającym się czasie postu i wyrzeczeń. Tradycji pieczenia należy upatrywać w praktycznym podejściu naszych pradziadków. W dawnych czasach to właśnie te wypieki były doskonałym sposobem pozbycia się zmagazynowanego na zimę tłuszczu.

Dlaczego czwartek?

W niektórych krajach tradycja tłustego czwartku jest zupełnie obca - pożegnanie karnawału w wielu miejscach na świecie jest obchodzone we wtorek poprzedzający Środę Popielcową.



Dlaczego więc czwartek? Zawdzięczamy to naszym pradziadkom, którzy pragnęli wydłużyć czas hucznego świętowania końcówki karnawału i tak zaczynali zabawę na tydzień przed Wielkim Postem. I tak w tradycji zostało do dziś.

