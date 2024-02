W poniedziałek Pałac Buckingham ogłosił, że podczas niedawnego leczenia prostaty u króla Karola wykryto nowotwór. Pałac nie podał szczegółów dotyczących choroby.

Monarcha odłożył obowiązki publiczne, zastąpią go inni członkowie rodziny królewskiej. Będzie kontynuować natomiast obowiązki państwowe.

Król Karol ma raka. Premier: Nowotwór wykryto wcześnie

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak - w rozmowie z BBC - podkreślił, że nowotwór wykryto wcześnie. - Jestem za to bardzo wdzięczny. Pozostaję z królem w regularnym kontakcie - dodał.

Zaznaczył, że jego myśli są z rodziną królewską.

Do Wielkiej Brytanii z Kalifornii, aby spotkać się z ojcem, leci książę Harry. Media donoszą, że jego auto widziane było na lotnisku w Los Angeles. Czeka go 11-godzinny lot.

Analitycy i komentatorzy ocenili, że powiedzenie przez Karola głośno o zmaganiu się z nowotworem przyniesie pozytywne efekty, jeśli chodzi o zwiększenie profilaktyki wśród Brytyjczyków.

Słowa wsparcia z całego świata

Z całego świata do króla płyną też słowa otuchy. Prezydent USA Joe Biden podkreślił, że on i jego żona modlą się o szybki powrót do zdrowia Karola.

Premier Indii Narendra Modi życzył królowi szybkiego powrotu do zdrowia, a prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że jego myśli są z narodem brytyjskim.