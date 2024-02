Król Karol III, u którego zdiagnozowano nowotwór, opuścił we wtorek Londyn i wraz z królową małżonką wyleciał do jednej z monarszych posiadłości w Wielkiej Brytanii. W sieci pojawiły się zdjęcia z jego przejazdu limuzyną. Król uśmiechał się i pozdrawiał poddanych. Wcześniej tego samego dnia rozmawiał ze swoim młodszym synem Harrym, który przyleciał z USA do Londynu.