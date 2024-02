Do incydentu z udziałem policyjnego Black Hawka doszło 20 sierpnia zeszłego roku podczas wojskowego pikniku w Sarnowej Górze (woj. mazowieckie). Maszyna podczas odlotu, na oczach uczestników imprezy, zahaczyła o linię energetyczną. Pilot nie uziemił jednak śmigłowca, lecz odleciał nim dalej, a zerwana linia poleciała w stronę ludzi.

ZOBACZ: Granatnik w Komendzie Głównej Policji. MSWiA wszczyna kontrolę

Szczęśliwie nikomu nic się nie stało. Wydarzenie wzbudziło polityczne konsekwencje: ówczesna opozycja oskarżała PiS, że Black Hawka na piknik sprowadzono, aby zachęcić do głosowania na rządzących w zbliżających się wyborach do Sejmu.

Black Hawk wleciał w linie energetyczne. Nadal nie wrócił do służby

Maciej Wąsik, który był wtedy wiceszefem MSWiA, niedługo po incydencie mówił w "Gościu Wydarzeń", że "to on pomógł ściągnąć" Black Hawka na piknik, bo go "poproszono". - Pilot, który pilotował ten śmigłowiec, to doskonały policjant, to człowiek, który przeprowadził bardzo wiele ważnych akcji, on gasił pożary w Turcji, on gasił pożary w Czechach - wyliczał.

Do sprawy wrócił we wtorek europoseł KO Krzysztof Brejza. W sieci opublikował pismo, jakie otrzymał od nadinsp. Romana Kustera, zastępcy komendanta głównego policji.

ZOBACZ: Incydent z Black Hawkiem. MSWiA bojkotuje posiedzenie komisji (artykuł z sierpnia 2023 roku)

Czytamy w nim, że uszkodzony w Sarnowej Górze śmigłowiec nie został jeszcze przywrócony do służby. "Obecnie procedura naprawy pozostaje w toku z uwagi na czas dostawy części zamiennych" - dodał mundurowy.

Krzysztof Brejza: Koszt politycznego szpanu

Brejza, komentując treść dokumentu, stwierdził, iż Black Hawk "wymaga tak poważnej naprawy, że dalej jest uziemiony". "Koszt politycznego szpanu - pół roku operacyjnego wyłączenia śmigłowca i wymiana drogich, uszkodzonych części" - uznał eurodeputowany.

Black Hawk uszkodzony na pikniku w Sarnowej Górze wymaga tak poważnej naprawy, że dalej jest uziemiony. Koszt politycznego szpanu - pół roku operacyjnego wyłączenia śmigłowca i wymiana drogich uszkodzonych części.#kosztyPiSowskichpikników pic.twitter.com/KpHlTC4IBu — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) February 6, 2024

WIDEO: Polowanie na kierowców w Łodzi. Dwa tysiące mandatów w kilka tygodni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl