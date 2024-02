W jubileuszu profesora udział wzięło wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, służby zdrowia i polityki.

- Życzę sobie zdrowia i żebym mógł dalej pracować tak, jak pracuję - mówił prof. Jerzy Szaflik.

- Bardzo wiele rzeczy postrzegam jako te, które mi się udały. Oczywiście nie wszystko człowiekowi się w życiu udaje, ale tak mi się złożyło, że działałem w dobrych ośrodkach. Zaczynałem w Katowicach, byłem jednym z pierwszych mikrochirurgów w Polsce. Miałem okazję jako jeden z pierwszych wszczepiać soczewki w Polsce. Wiele rzeczy się udało, bardzo się z nich cieszę - podkreślił.

Jubileusz Jerzego Szaflika

Prof. Jerzy Szaflik nie tylko leczy czy poświęca się nauce. Przez lata edukował także następców. - Mam wielu uczniów, ponad 30 doktorantów. Nadal interesuję się tym, co nowe. Tworzymy zespoły, które wykorzystują w okulistyce sztuczną inteligencję - powiedział w rozmowie z Polsat News.

Pytany o przyszłość przyznał, że chce kontynuować m.in. badania poświęcone wykorzystaniu metod okulistycznych dla wczesnego wykrywania choroby Alzheimera. - Okulistyka jest specjalnością, w której można znaleźć wiele bardzo ciekawych i ważnych tematów. Nigdy nie przestaje być frapująca dla tych, którzy się jej oddają - podsumował prof. Szaflik.

- Dla mnie to spotkanie to nie tylko możliwość podkreślenia wkładu profesora w rozwój nauki, okulistyki, ale także zgromadzenie ludzi jemu bliskich, którzy wiele mu zawdzięczają, tak jak i ja, by powiedzieć mu: dziękuję - stwierdził z kolei prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Pan profesor Jerzy Szaflik jest przyjacielem Polsatu właściwie od momentu powstania. Był w gronie naszych bliskich współpracowników. Od początku naszej bytności zajmował się naszym wzrokiem - podkreślił obecny na jubileuszu Józef Birka, członek rady nadzorczej Grupy Polsat Plus.

