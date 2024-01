Dorota Gawryluk Wiceprezesem Fundacji Polsat

Praca na rzecz chorych dzieci, którymi opiekuje się Fundacja Polsat tak naprawdę nie jest zwykłą pracą, ale wielkim wyzwaniem i zobowiązaniem. To misja, którą w naszym newsowym świecie my dziennikarze traktujemy niezwykle poważnie. Daje nam ona poczucie, że nasza praca nie idzie na marne, bo wspierając chore dzieci poprzez nagłaśnianie ich potrzeb dajemy im to, co potrafimy najlepiej. Zamierzam poświęcić się temu w maksymalnym stopniu jednocześnie łącząc codzienne obowiązki zawodowe w Polsacie z pracą dla Fundacji – mówi Dorota Gawryluk.

Dorota Gawryluk już wcześniej współpracowała z Fundacją Polsat – między innymi, jako jedna z głównych bohaterek corocznej akcji Fundacji Polsat, Telewizji Polsat i Polsat Media – Mikołajkowego Bloku Reklamowego, w ramach, którego w ciągu wszystkich edycji zebrano prawie 30 milionów złotych na pomoc chorym dzieciom. - W każdej możliwej sytuacji Dorota okazywała zaangażowanie i wsparcie pomagając w ratowaniu zdrowia i życia dzieci. Bardzo mi zależało na tym by Dorota dołączyła do Fundacji. Bo razem możemy więcej – mówi Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

Dorota Gawryluk to jedna z najważniejszych i najbardziej znanych dziennikarek i menedżerek rynku mediów w Polsce. Budowała i rozwijała niemal od początków Polsatu obszar informacji i publicystyki w Telewizji Polsat.

Z Polsatem związana od 1994 roku. Przeszła wszystkie szczeble kariery. Była reporterką newsową, specjalizującą się w tematach ekonomicznych, wydawcą, producentem. Od lat była główną twarzą najważniejszego programu informacyjnego Telewizji Polsat – „Wydarzeń”. W 2016 roku była też szefową „Wydarzeń” i jednocześnie odpowiadała za całą publicystykę Telewizji Polsat.

Od 2018 roku pełniła funkcję Dyrektora Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat i jednocześnie prezentowała główne wydanie „Wydarzeń” – najważniejszego programu informacyjnego Telewizji Polsat. Prowadziła wiele programów publicystycznych takich jak „Graffiti”, „Forum”, „Gość Wydarzeń”, „Prezydenci i Premierzy”, „Dorota Gawryluk Zaprasza”.

Poza pracą w telewizji, Dorota Gawryluk pisała felietony dla tygodnika “Uważam Rze” oraz dla dzienników “Rzeczpospolita” i “Fakt”. W radiu Tok FM prowadziła poranne pasmo a w Programie I Polskiego Radia przeprowadzała wywiady z politykami w sobotniej audycji “Sygnały dnia”.

Dorota Gawryluk została uhonorowana czterema nominacjami do “Telekamer”, nominacją do Grand Press za „Wyborcze Graffiti”. Jest laureatką wielu nagród. Otrzymała nagrodę Ostrego Pióra BCC za krzewienie wiedzy ekonomicznej, nagrodę gwiazdy mediów i opinii za 2019 tygodnika „Wprost”, tytuł VIP za imponujący dorobek, pasję i konsekwencję, które składają się na sympatię i uznanie widzów a także Nagrodę Małego Feniksa mediów katolickich.

Szczęśliwa mężatka i mama dwojga dzieci – Nikona i Marysi.

Polsat News