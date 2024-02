Nowy iPad Pro już blisko. Oto wszystko, co o nim wiemy

Wszystko wskazuje na to, że w 2024 roku Apple zamierza na poważnie skupić się na odświeżeniu rodziny iPadów. Mało tego, na nowe generacje tych produktów nie będziemy czekać zbyt długo! Plotka głosi, że iPad Pro trafi do sprzedaży już w marcu. Na jakie nowości można liczyć?

Nowy iPad Pro dostanie ekran OLED

Największą innowacją, którą z pewnością docenią wszyscy posiadacze tych urządzeń, będzie przejście na technologię OLED. Apple ostatecznie chce rozstać się z wysłużonym standardem LCD, który swoje lata świetności ma już za sobą.



Firma z Cupertino rzekomo ma też rozstać się ze standardem mini-LED. Będzie to również pierwszy rok, kiedy OLED zostanie zaimplementowany też w rodzinie Apple Watch. Osoby, które zainwestują w iPada Pro z 2024 roku z pewnością docenią idealną, głęboką czerń oraz mniejszy pobór mocy, co może przełożyć się na dłuższy czas pracy na jednym cyklu ładowania.

Apple chce też usprawnić Magic Keyboard

Bloomberg przewiduje, że nowa generacja "Magicznej Klawiatury" ma upodobnić całą konstrukcję do niewielkiego laptopa. Wśród dodatkowych zalet takiego rozwiązania trzeba też wskazać na dodatkowe zabezpieczenie ekranu.

Możliwe, że integralną częścią zestawu zostanie nowy Apple Pencil, który wreszcie doczeka się wymiennych magnetycznych końcówek oraz dedykowanej aplikacji „Znajdź”, dzięki czemu będzie można szybciej odnaleźć akcesorium, gdy to gdzieś nam się zawieruszy.

Wydajność dzięki Apple M3

Jest już niemal pewne, że nowy iPad Pro będzie napędzany autorskim procesorem Apple: M3. To ogromny rezerwuar mocy obliczeniowej, którą firma z logo nadgryzionego jabłka będzie musiała w jakiś sposób zagospodarować. Do prostej pracy biurowej, gier czy VOD z pewnością nie potrzeba aż tak wydajnego procesora. Co zaoferuje producent, by przekonać użytkowników, że warto zakupić uzbrojonego w tak potężny procesor tableta, skoro w sprzedaży wciąż są np. MacBooki Air, które pracują na układach starszej generacji?

Jakie ceny za nowe iPady Pro z 2024 roku?

Spekuluje się, jakoby amerykańskie ceny miały startować z poziomu 1500 USD (za wersję 11-calową) i 1800 USD (za iPada Pro z 12,9-calowym wyświetlaczem). Ile zapłacimy w Polsce?



Obecnie za mniejsze z tych urządzeń, zasilane procesorem M2, trzeba wydać 4499 PLN, a za wersję 12,9” aż 6299 złotych. Raczej nie zanosi się na obniżkę. Można więc domniemywać, że ceny tegorocznych wersji Pro pozostaną na podobnym poziomie.

Polsatnews.pl