Rewolucyjna zmiana w AppStore! Apple nie jest zachwycone, ale musi się ugiąć! 

Od momentu swojego debiutu, AppStore był jedną z tych platform, która w dużej mierze zdefiniowała mobilne sklepy z aplikacjami. Firma z logo nadgryzionego jabłka przez ponad dekadę skrupulatnie sprawdzała oprogramowanie, które tam trafiało, zanim udostępniła je swoim użytkownikom. To się jednak zmieni! Mało tego, także w Polsce!

Powstaną "dwa różne" AppStore od Apple. Dlaczego?

Komisja Europejska to jedna z tych instytucji, która stara się uregulować mobilny rynek wieloma różnymi aktami prawnymi. Można tu wskazać np. na wymuszenie ujednoliconego standardu ładowania USB-C czy wiele bardzo precyzyjnych aktów prawnych, które wpływają na bezpieczeństwo danych, ze szczególnym wskazaniem na GDPR, znane w Polsce raczej jako RODO.



Osoby decyzyjne w Unii Europejskiej po raz kolejny wzięły na celownik Apple. Jak donosi serwis MacRumors, po długiej batalii firma Tima Cooka zdecydowała się na dość specyficzną formę kompromisu. Na czym polega jej specyfika?

To jedna z niewielu sytuacji, kiedy firma, od której Komisja Europejska oczekuje zmian jednocześnie tę zmianę wdroży i… pozostanie przy swoim. W Europie będziemy więc korzystać ze zmodyfikowanej, zgodnej z wytycznymi UE, wersji AppStore, która dopuści instalowanie przez użytkowników oprogramowania ze źródeł zewnętrznych.



W pozostałych regionach, a więc m.in. w Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie czy w Azji, wciąż będzie funkcjonować dokładnie ta sama platforma co dotychczas.

Na jakie ustępstwa poszło Apple?

Wbrew obiegowej opinii, firma z logo nadgryzionego jabłka nie ograniczy się tylko i wyłącznie do umożliwienia instalowania aplikacji z innych platform aniżeli AppStore. Zmiany ingerują w ekosystem Apple o wiele głębiej.



Firma musi m.in. wdrożyć inne, zewnętrzne systemy płatności, choć w tej chwili nie wiemy jeszcze, jakie serwisy finalnie pojawią się w zmodyfikowanym AppStore.



Jeśli Komisja Europejska naprawdę chce, by Apple w dużej mierze po prostu zrezygnowało ze swojego ekosystemu i dopuściło platformy firm trzecich do wielu innych obszarów, które dotychczas były na wyłączność, to zniknie jeden z głównych wyróżników względem obozu Androida, czyli głównego rywala firmy z Cupertino.



Pytanie, czy użytkownicy ekosystemu Apple są gotowi na tak wielką zmianę… choć z drugiej strony, narzędzia firm trzecich będą od teraz jedynie opcją, a nie obowiązkiem.

