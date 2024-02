Poruszenie w Finlandii. Obywatele złożyli rekordową liczbę wniosków o wypis z rezerwy wojskowej i przejście do zadań obrony cywilnej. Tylko w piątek do urzędów wpłynęły 293 podania. To reakcja na zapowiedź ministra obrony narodowej dotyczącą zmian w prawie.