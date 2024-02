Zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. bioetycznych opublikował stanowisko wyrażające zastrzeżenia wobec zapowiedzi rządu Donalda Tuska o wprowadzeniu dostępności tabletki "dzień po" bez recepty od 15 roku życia. Zdaniem zespołu, działanie obecnych na rynku preparatów ma "szkodliwy wpływ na zdrowie".

Episkopat o tabletce "dzień po": Niemoralne

"Z punktu widzenia etycznego stosowanie tabletek po jest niemoralne, gdyż zawiera w sobie akceptację zniszczenia życia konkretnej osoby" - oświadczono w stanowisku Konferencji Episkopatu Polski. Zespół ds. bioetycznych stwierdził również, że wprowadzenie antykoncepcji awaryjnej bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia budzi "niepokój i sprzeciw".

W stanowisku Episkopatu zaznaczono również, że stosowanie tabletek antykoncepcji awaryjnej "przyczynia się do traktowania ciąży jako problemu, z którymi trzeba walczyć wszelkimi środkami, włącznie z aborcją". Zdaniem Konferencji Episkopatu, miałoby to zmniejszać szacunek dla życia człowieka i zwiększać akceptowalność dla procedur medycznych związanych z jego niszczeniem.

Tabletka "dzień po" bez recepty. Rząd zapowiada zmiany

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała w środę wprowadzenie programu dla kobiet, obejmującego darmowe in vitro od 1 czerwca oraz wprowadzanie tabletki "dzień po" jako antykoncepcji awaryjnej.

- To tabletka, która zapobiega zapłodnieniu. Nie dopuszcza do połączenia gamety męskiej i żeńskiej, dlatego nie powinno jej się nazywać tabletką wczesnoporonną. Będzie dostępna od 15. roku życia - przekazała szefowa resortu zdrowia. - Ważne jest to, żeby kobieta przyjęła ją jak najszybciej. Konieczność pójścia do lekarza wydłuża tą procedurę, a tutaj czas jest bardzo ważny - podkreśliła minister.