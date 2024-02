Policjanci z Białej Podlaskiej zatrzymali 19-latka podejrzanego o włamanie i kradzież dokumentów oraz pieniędzy. Nastolatek usłyszał również zarzut znieważenia dyrektora swojej szkoły. Media informują, że zatrzymany to młodzieżowy działacz partii Zbigniewa Ziobry - Suwerennej Polski, który jest również członkiem Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości.

W połowie stycznia do policjantów z Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) zgłosił się 38-letni mężczyzna, który poinformował, że padł ofiarą kradzieży.

Z wynajmowanego przez niego pokoju zniknęły dokumenty oraz pieniądze. Poszkodowany wycenił wartość strat na kwotę ponad 44 tys. złotych.

19-latek zatrzymany w szkole

Podejrzenie policjantów padło na mieszkającego w sąsiednim pokoju 19-latka. Okradziony mężczyzna poinformował bowiem, że kilka dni wcześniej pożyczył swojemu współlokatorowi klucze do drzwi wejściowych do mieszkania. Był wśród nich klucz do jego pokoju.

- Zdaniem zgłaszającego młodzieniec "zniknął" z kluczami, zwracając je dopiero po około pół godziny. Dodał, że kolega wiedział, iż posiada w pokoju gotówkę - poinformowała nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla z KMP w Białej Podlaskiej.

Policjanci zatrzymali podejrzanego 19-latka na terenie szkoły, do której uczęszcza. Zabezpieczyli też część skradzionej gotówki.

- Nastolatek przyznał się do winy. W rozmowie z mundurowymi przyznał, że kilkukrotnie pożyczał klucz, a gdy kolega przekazywał mu cały pęk, postanowił to wykorzystać i dorobić klucz do drzwi jego pokoju. Gotówkę miał natomiast w większości wydać na zwrot długów - przekazała nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla.

19-latek usłyszał zarzuty włamania i kradzieży pieniędzy oraz dokumentów. Odpowie również za znieważenia dyrektora szkoły, do której uczęszcza. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Młody działacz Suwerennej Polski

Portal tvn24.pl poinformował, że zatrzymany 19-latek to Klaudiusz B. Nastolatek jest działaczem Suwerennej Polski, czyli partii Zbigniewa Ziobry.

Działa również w powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości Młodzieżowej Radzie Sprawiedliwości, której niedawno został przewodniczącym.

"Dziękuję za powierzone mi zaufanie panie ministrze Ziobro oraz gwarantuję, że będę aktywnie działał na rzecz wymiaru sprawiedliwości, kształtowania nowego społeczeństwa i edukacji prawnej w Polsce - pisał w mediach społecznościowych 19-latek.

Informację o zatrzymaniu Klaudiusza B. skomentował rzecznik Suwerennej Polski Jacek Ozdoba, który poinformował, że współpraca z 19-latkiem "ustała miesiące temu".

"W żadnej partii, szczególnie naszej, nie ma miejsca dla osób łamiących prawo. Dlatego zerwiemy wszelkie relacje z tym działaczem" - dodał.

