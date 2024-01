Ujawnione "plany" Benjamina Netanjahu zakładają kilka faz. W pierwszej z nich - po zakończeniu wojny - na terenie Strefy Gazy miałoby państwo palestyńskie, które w okresie przejściowym przejęłoby odpowiedzialność za ludność cywilną i nadzorowałoby działalność pomocy humanitarnej.

Plany Netanjahu ws. Strefy Gazy

W tym samym czasie miałaby powstać międzynarodowa arabska koalicja, w której skład wejdzie Arabia Saudyjska, Egipt, Maroko, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i inne państwa. Porozumienie miałoby wspierać i normalizować nową Autonomię Palestyńską, jak pisze "Jerusalem Post".

Władza nowej Strefy Gazy miałaby należeć do palestyńskich urzędników, którzy nie mieliby powiązań z Hamasem ani kontrolującą Zachodni Brzeg Autonomią Palestyńską. Plan zakłada, że administracja wojskowa zakończyłaby działania, ale Izrael zachowałby prawo do przeprowadzenia operacji bezpieczeństwa na terenie Strefy Gazy, które obejmowałyby zwalczania terroru lub infrastruktury terrorystycznej.

Założenia pokrywają się z wizją USA

Kolejny punk izraelskiego planu to stabilizacja Gazy. W tym punkcie opisano szeroko pojęte reformy, które są konieczne do przeprowadzenia na terenie Zachodniego Brzegu. Miałyby one obejmować efektywność działania administracji, a także zmianę programów edukacyjnych i przeciwdziałanie terrorowi.

Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem, działania powinny potrwać od dwóch do czterech lat. Jednocześnie zaznaczono, że Izrael uznałby państwo palestyńskie na terytoriach Autonomii Palestyńskiej. Co więcej, istnieje możliwość, że Jerozolima rozważyłaby przekazanie dodatkowych ziem niewymagających przesiedleń.

Projekt "balonem próbnym"?

Jednak według niektórych tajemniczy plan wcale nie miał być tajemniczy, a jest dokładnie przemyślaną taktyką. Jak twierdzi redakcja, plan został udostępniony osobom obejmującym wysokie stanowiska w administracji amerykańskiej, a do tego jest zgodny z założeniami USA w sprawie porządku na Bliskim Wschodzie.

"Jerusalem Post" podkreśla dodatkowo, że opisany plan jest jednym z kilku wariantowych rozwiązań opracowywanych w Izraelu przez różne ośrodki.