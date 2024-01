Ministrowie spraw zagranicznych UE poprowadzą w poniedziałek oddzielne rozmowy z izraelskim ministrem spraw zagranicznych, Israelem Katzem, a następnie z Rijadem al-Malikim, szefem dyplomacji Autonomii Palestyńskiej. Spotkanie w Brukseli ma być wstępem do opracowania planu trwałego pokoju dla skonfliktowanego regionu, w którym od 7 października trwa wojna.

Jak donosi AFP, przed spotkaniem służby dyplomatyczne UE wysłały do 27 krajów członkowskich robocze dokumenty do dyskusji, w których zawarto sugestie dotyczące drogi do pokoju w szerszym konflikcie izraelsko-palestyńskim. Centralnym elementem planu jest wezwanie do "przygotowawczej konferencji pokojowej", która miałaby być zorganizowana przez UE, Egipt, Jordanię, Arabię Saudyjską i Ligę Państw Arabskich. Do współorganizacji wydarzenia zaproszono też USA i ONZ.

Szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell w piątek naraził się na gniew izraelskich władz, oskarżając je w piątek o "stworzenie" i "finansowanie" organizacji terrorystycznej Hamas w celu podważenia perspektywy ewentualnego państwa palestyńskiego.

UE proponuje rozwiązanie dwupaństwowe. Stanowczy sprzeciw Izraela

Borrell podkreślił również, że jedynym sposobem na osiągnięcie trwałego pokoju w regionie jest "narzucenie z zewnątrz" rozwiązania dwupaństwowego. Prawicowy premier Izraela, Benjamin Netanjahu, otwarcie sprzeciwił się prezydentowi USA Joe Bidenowi, odrzucając potencjalną suwerenność Palestyny i twierdząc, że jego kraj musi utrzymać kontrolę bezpieczeństwa nad Strefą Gazy.

Urzędnicy UE nakreślili ogólne warunki zakończeniu obecnej wojny w Strefie Gazy, wzywając do zaprzestania długoterminowej izraelskiej okupacji, zakończenia rządów Hamasu i roli Autonomii Palestyńskiej w zarządzaniu terytorium.

Wysoki rangą urzędnik UE powiedział AFP, że nie oczekuje się żadnych przełomów w "skomplikowanym balecie" dyplomacji ws. sytuacji na Bliskim Wschodzie. - Chodzi o to, by przeprowadzić pełną dyskusję ze wszystkimi uczestnikami, Izraelczykami, Palestyńczykami, Arabami, by wymienić się punktami widzenia i spróbować lepiej zrozumieć, gdzie wszyscy się znajdują - przekazał agencji anonimowy urzędnik.

Niespodziewany atak Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku i późniejsza niszczycielska odpowiedź militarna Izraela pogrążyły Bliski Wschód w nowym chaosie i wywołały obawy przed szerszym konfliktem. W ataku na Izrael zginęło około 1140 osób, w większości cywilów. Podczas ataków bojownicy wzięli również około 250 zakładników, z których około 132 według Izraela pozostaje w Strefie Gazy.

Izrael przysiągł "unicestwić" Hamas w odpowiedzi, a jego nieustanna ofensywa powietrzna i naziemna zabiła ponad 25 tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci - przypomina AFP, opierając się na danych ministerstwa zdrowia w Gazie rządzonej przez Hamas.