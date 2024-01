Policjanci z Ciechanowa (woj. mazowieckie) zatrzymali 31-latka, który w środku nocy zdemolował cudzą posesję. Funkcjonariusze musieli użyć wobec mężczyzny środków przymusu bezpośredniego, ponieważ nie odpowiadał na polecenia i krzyczał, że jest Rambo. Badanie trzeźwości wykazało, że miał we krwi niemal dwa promile alkoholu. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Zawiadomienie o incydencie wpłynęło do dyżurnego ciechanowskiej policji ok. godz. 3 w nocy. Zaniepokojony mieszkaniec Ciechanowa poinformował, że ktoś próbuje włamać się do jednego z budynków na jego posesji.

Chciał być jak Rambo. Zapomniał, że nie gra w filmie

Po przyjeździe na miejsce policjanci nie zastali tam sprawcy. Nie musieli go jednak zbyt długo szukać. W trakcie rozmowy funkcjonariuszy z właścicielem posesji zza budynku wybiegł 31-letni mężczyzna.

Jak przekazała asp. Magda Zarembska z KPP w Ciechanowie, sprawca był pobudzony i nie reagował na polecenia policjantów. Zamiast tego krzyczał do nich, że jest... Rambo. W celu obezwładnienia mężczyzny mundurowi użyli środków przymusu bezpośredniego. Późniejsze badanie alkomatem wykazało, że był nietrzeźwy. 31-latek miał we krwi niemal dwa promile alkoholu.

Myślał, że gra w filmie. Konsekwencje jego zachowania będą realne

Prosto z miejsca zdarzenia mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. W trakcie swojej nocnej furii uszkodził samochód właściciela posesji, elementy budynku i pompę ciepła. Straty oszacowano na prawie 30 tysięcy złotych.

Zatrzymany przyznał się do popełnionego przestępstwa. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. - Życie to nie film. Czasami wcielanie się w postaci z filmów, może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych - podsumowała asp. Magda Zarembska.

kjt / polsatnews.pl