Pani Żaneta przez dwa lata pracowała w sieci Biedronka. W lutym 2022 roku została poproszona o zastępstwo w innym sklepie, który zmagał się z problemami kadrowymi. Pierwotnie miała tam przeszkolić inną pracownicę.

Ostatecznie szkoliła, zajmowała się trzema kasami i wykładała towar na półki. Podczas zmiany, kiedy doszło do sytuacji, po której została zwolniona, była szósty dzień w pracy.

- Myłam podłogi, szkoliłam nowe osoby, ładowałam setki kilogramów towaru na półki, ciągałam palety. Nie zauważyłam, jak klient wynosi mleko warte 32,28 zł, a oni chcieli mnie zwolnić dyscyplinarnie. Ale ja się nie dałam - opowiada portalowi Wyborcza.biz.

Sprawa trafiła do sądu

Była duża promocja na mleko, a klient wyciągnął na taśmę jedną zgrzewkę, drugą przykrył reklamówką i pozostawił w wózku. Zauważył to ochroniarz, który kazał iść pracownicy do kierownika sklepu. Ten uznał, że pomogła w kradzieży i próbował skłonić ją do podpisania zwolnienia dyscyplinarnego. Groził, ze jeśli tego nie zrobi, to wezwie policję.

Kobieta nagrała rozmowę z kierownikiem i nie zgodziła się na podpisanie dokumentu. Zdecydowała się też na skierowanie sprawy do sądu. W pierwszej instancji na podstawie nagrań z monitoring i zarejestrowanej rozmowy z przełożonym uznano, że nie było podstaw do zwalenia dyscyplinarnego. Sąd okręgowy podtrzymał tę decyzję. Zasądził też finansowe zadośćuczynienie za bezpodstawne zwolnienie.

Zdaniem kobiety pracodawcy od dawna szukali pretekstu do zwolnienia jej za zwracanie uwagi na nadmiar obowiązków i nieprzestrzeganie regulaminu pracy.

