We wtorek ogłoszono wyniki raportu organizacji Transparency International za rok 2023. Jest to przygotowywany co roku indeks percepcji korupcji (CPI). Mierzy on poziom skorumpowania sektora publicznego i polega na subiektywnej ocenie tego zjawiska przez ekspertów i przedsiębiorców.

Indeks korupcji na świecie. Niechlubne miejsce Polski

Polska zajęła w nim 47. miejsce na 180 analizowanych w raporcie krajów. Osiągnęła przy tym wynik 54 punkty na 100 możliwych do uzyskania. Wynik zero oznaczałby najmniejszą korupcję, natomiast 100 - największą.

Oznacza to, że w porównaniu z rokiem poprzednim nasz kraj spadł o dwa miejsca w dół. Pozycja Polski pogarsza się nieprzerwanie od 2015 roku, kiedy została sklasyfikowana na 29. miejscu z wynikiem 63 punktów.

ZOBACZ: Ranking 100 najgorszych dań świata. Na liście trzy polskie "przysmaki"

Eksperci tłumaczą, że taka sytuacja w Polce jest związana z rządami Prawa i Sprawiedliwości, które "obezwładniły sądownictwo i podkopały rządy prawa".

Jak napisano w raporcie: Jego reformy umożliwiły mu mianowanie swoich urzędników sądowych, a także prowadzenie dochodzeń przeciwko sędziom i ich karanie, ograniczając możliwość kontroli władzy.

"Korupcja kwitnie na całym świecie"

Nie tylko Polska zmaga się z problemem. W połowie możliwej do osiągnięcia punktacji znalazło się dwie trzecie analizowanych państw. Według organizacji taki wynik wskazuje, że "mają one poważne problemy z korupcją".

Za najmniej skorumpowane uznano państwa z północy Europy, ponieważ pierwsze i drugie miejsce zajmują Dania i Finlandia. Na trzecim miejscu znalazła się Nowa Zelandia, a na czwartym Norwegia.

ZOBACZ: Ranking najsilniejszych paszportów świata 2024. Wysoka pozycja Polski

Z kolei kraje, w których według indeksu korupcja stanowi największe zagrożenie to: Somalia, Wenezuela, Syria, Sudan Południowy i Jemen. Natomiast w Europie najgorsze wyniki uzyskały Węgry, Bułgaria i Rumunia.

"Dane dotyczące poszczególnych krajów są wynikiem kombinacji przynajmniej trzech z 13 różnych źródeł danych, gromadzonych przez takie instytucje, jak np. Bank Światowy czy Światowe Forum Ekonomiczne" - zastrzegła organizacja.