We wtorkowym programie "Debata Dnia" gośćmi Agnieszki Gozdyry byli Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej oraz przewodniczący koła Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Na początku dyskusji Kukiz podkreślił, że najbardziej chciałby "zmiany ustroju Polski". Zaznaczył, że zagłosowałby nawet za skróceniem kadencji Sejmu, jeżeli miałby gwarancję, że doprowadzi to do wprowadzenia jego kluczowych postulatów: zmiany ordynacji wyborczej na model większościowy, obniżenia progów przy referendach, wprowadzenia instytucji sędziów pokoju.

Jak dodał "są to marzenia z pogranicza science fiction". - Prawo i Sprawiedliwość z pomocą Konfederacji, zagłosowało za ustawą obniżającą próg frekwencyjny w referendach lokalnych z 30 do 15 procent. PSL, który miał wpisany ten postulat do swojego programu, wstrzymało się przy tej ustawie. Senat w całości ustawę odrzucił - przypomniał Kukiz.

- Rozmawiałem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, czy będą odrzucali to weto senackie i powiedział, że oni się wstrzymają i w ten sposób ta ustawa, która w dużej mierze upodmiotowiłaby obywateli, nie weszła w życie - dodał.

P. Kukiz przyznał rację dziennikarce. "Ludzie nie wiedzą, co to jest"

Temat referendum powrócił także w dalszej części rozmowy. Niespodziewanie Paweł Kukiz odniósł się do innego wywiadu, który przeprowadziła z nim Agnieszka Gozdyra.

- Kilka lat temu prowadziła pani program "Skandaliści", do którego zostałem zaproszony. Powtarzałem sobie, że jak będę u pani w programie, to muszę to przypomnieć. Pamiętam, że z wielkim żarem mówiłem wtedy o referendach. A pani powiedziała wtedy takie zdanie: A może ludzie tego po prostu nie chcą? Wtedy sobie pomyślałem, że to niemożliwe. Wie pani co, teraz coraz częściej myślę, że może miała pani rację - powiedział.

- Ludzie nie znają, nie wiedzą, co to jest. Może rzeczywiście nie chcą być między młotem a kowadłem - dodał.

Wówczas głos w dyskusji zabrał również poseł KO Michał Szczerba. - Mnie się wydaję, że to PiS skompromitował ideę referendum, tym "referendum 15 października". Wtedy, kiedy sprzedawali za bezcen Lotos, Rafinerię Gdańską, zadawali bezczelne pytanie, czy Polacy są za wyprzedażą majątku narodowego - stwierdził.

