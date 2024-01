Zdjęcie Georgie Purcell załączono do tekstu, w którym posłanka wypowiadała się krytycznie na temat odrzuconego zakazu polowania na kaczki. Najmłodsza kobieta w parlamencie stanowym Północnej Wiktorii jest członkinią partii Sprawiedliwości dla Zwierząt. Od lat walczy przeciwko niesprawiedliwościom, teraz sama padłą ich ofiarą.

Kanał informacyjny przerobił zdjęcie parlamentarzystki. Prawda wyszła na jaw

Chwilę po publikacji tekstu, posłanka dodała na X oryginalną fotografię, tuż obok tej z tekstu 9News i napisała, że przeżyła wiele, ale coś takiego nigdy się jej nie przytrafiło. "Zwróćcie uwagę na powiększone piersi i strój, który ma więcej odsłaniać. Coś takiego nigdy nie przydarzyło się parlamentarzystom płci męskiej" - napisała.

Porównując zdjęcia widać, że kanał informacyjny powiększył biust posłanki, a także "uciął" fragment jej ubrania. W oryginale Purcell ma na sobie białą sukienkę, tymczasem na zdjęciu 9News jest to krótki top odsłaniający brzuch i spódnica. Na koniec parlamentarzystka dodała "małą wskazówkę" informując, że cały jej brzuch jest wytatuowany (na przerobionym zdjęciu nie jest).

9news przeprasza parlamentarzystkę za przerobione zdjęcie

Kanał informacyjny szybko zareagował i natychmiast przeprosił posłankę. Hugh Nailona ​​dyrektor 9News Melbourne napisał, że "chciałby serdecznie przeprosić Georgie Purcell za błąd graficzny, który pojawił się we wczorajszym biuletynie. Nasz dział graficzny pozyskał z internetu zdjęcie Georgii, które wykorzystaliśmy w naszej historii o polowaniu na kaczki" - czytamy.



"Zgodnie z powszechną praktyką rozmiar obrazu został dostosowany do naszych specyfikacji. Podczas tego procesu automatyzacja przez Photoshopa stworzyła obraz niezgodny z oryginałem" - tłumaczy serwis. Na koniec dodano, że "nie spełniało to wysokich standardów redakcyjnych portalu, za co bez zastrzeżeń przepraszają panią Purcell".

Jednak BBC zapytało twórcę Adobe, czyli firmę produkującą Photoshopa, czy faktycznie zdjęcie mogło zostać przerobione automatycznie. Rzecznik przyznał, że "wszelkie zmiany w tym obrazie wymagałyby interwencji i zgody człowieka". Sama Purcell przyznała, że choć przyjmuje przeprosiny to również ma zastrzeżenia co do wyjaśnień.

Purcell zwraca uwagę na dyskryminację kobiet w polityce

Podkreśliła, że jeśli był to wypadek to cała sytuacja budzi obawy o zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji dla kobiet w życiu publicznym. Kolejnym aspektem jest fakt dlaczego pracownicy redakcji nie zauważyli, że zdjęcie wygląda inaczej.

- To nie jest zdjęcie przypadkowej osoby w internecie. 9News to organizacja z wieloma pracownikami i wieloma zasobami, która szczerze mówiąc, powinna działać lepiej - przyznała posłanka.

W kontekście zdjęcia parlamentarzystka zwróciła uwagę na bardzo ważną rzecz w australijskiej polityce. Podkreśliła, że sama od dawna jest celem seksistowskich nadużyć, a kobiety są w polityce znacznie częściej dyskryminowane niż panowie.