Rzeki Bug i Fiszor wystąpiły z brzegów i wywołały lokalne podtopienia w gminie Zabrodzie (woj. mazowieckie). Z powodu zalania drogi powiatowej ponad sto osób jest odciętych od świata. Straż pożarna pomaga dzieciom dotrzeć do szkoły. Ogłoszono trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego.

Wysoka woda w rzekach Bug i Fiszor spowodowała lokalne podtopienia w gminie Zabrodzie (woj. mazowieckie). Zalane zostały działki, domy oraz lokalne drogi - przekazała reporterka Polsat News Monika Miller.

- Na długości 800 metrów droga powiatowa do szkoły jest zalana. Dodatkowo dziś poziom wody jest wyższy przez zator lodowy, który utworzył się przez noc. To kulminacja trudnej sytuacji - powiedział wójt gminy Zabrodzie Krzysztof Jezierski.

Wysoka woda na Bugu odcięła dzieci od szkoły. Pomaga straż pożarna

Jak zaznaczył samorządowiec, od wczoraj dzieci wróciły do szkoły. - Autobus szkolny nie jest w stanie dojechać tą drogą, dlatego dzieciom pomaga ochotnicza straż pożarna - przekazał.

- Wczoraj OSP wozem strażackim przewieźli pięcioro dzieci, dziś też są zapisane na kurs w obie strony - dodał wójt.

Z powodu zalanej drogi ponad 100 osób jest odciętych od świata - przekazał samorządowiec.

WIDEO: Dolina Bugu. Lokalne podtopienia, mieszkańcy odcięci od świata. Straż pożarna wozi dzieci do szkoły

Wysoka woda na Bugu. Pomaga straż pożarna. "Chociaż taki plus dla dzieci"

Materiał wideo z przewozu dzieci do szkoły pokazali w mediach społecznościowych strażacy.



"Wesoły autobus. Przewóz dzieci z terenów m. Młynarze do szkoły. W związku z wysokim stanem wody na drodze powiatowej w miejscowości Młynarze w dniu dzisiejszym zastęp z naszej jednostki przewiózł dzieci do szkoły w Zabrodziu - chociaż taki plus dla dzieci w związku z końcem ferii" - przekazali w mediach społecznościowych" - przekazało OSP Zabrodzie.

Zespół Zarządzania Kryzysowego w Zabrodziu zwrócił się z prośbą do właścicieli przebywających na terenie posesji o podjęcie odpowiednich działań zapewniających bezpieczeństwo.

Zalecono osobom planującym wizytę na terenie działek letniskowych w zagrożonych miejscowościach przełożenie wizyty.