"Wzywamy osoby pełniące funkcje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesów kierujących pracami Izby Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego do ustąpienia ze sprawowanych stanowisk" - głosi pismo podpisane przez 37 sędziów Sądu Najwyższego. Zaapelowali również do sędziów powołanych przy udziale tzw. neo-KRS, by zaprzestali orzekania.

W opublikowanym we wtorek dokumencie "Stanowisko Sędziów Sądu Najwyższego w związku z sytuacją w wymiarze sprawiedliwości" z 25 stycznia 2024 roku kilkudziesięciu posłów SN zwraca się do najważniejszych osób w państwie. Prawnicy piszą o naruszonych standardach rozpoznawania spraw przez bezstronny i niezależny sąd i obowiązujących przepisach "rażąco naruszających odrębność oraz niezależność władzy sądowniczej".

Na liście adresatów znaleźli się prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, Pierwszy Prezes i Prezesi Sądu Najwyższego, Prokurator Generalny oraz sędziowie SN powołani do pełnienia urzędu w "postępowaniach prowadzonych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r."

Do tych ostatnich podpisani pod stanowiskiem mają szczególny apel - wzywają sędziów do "powstrzymania się od orzekania i pełnienia funkcji, które objętych w Sądzie Najwyższym". Prawnicy wezwali do ustąpienia ze stanowiska również osoby pełniące funkcje Pierwszego Prezesa i Prezesów, kierujących pracami izb Cywilnej, Karnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej.

Apel 37 sędziów. Chcą zawieszenia prac Izb i części sędziów SN

W dalszych punktach pisma zaapelowali również do Prezesów Sądu Najwyższego kierujących pracami Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych " o zawieszenia prac tych Izb i przekazania spraw w nich zarejestrowanych do rozpoznania w pozostałych izbach Sądu Najwyższego, adekwatnie do ich przedmiotu".



37 sygnatariuszy stanowiska zwróciło się do również do organów odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg procesu legislacyjnego do

niezwłocznego podjęcia działań, które "usuną zagrażające prawom i wolnościom obywatelskim naruszenia praworządności w zakresie organizacji i działania sądów, w tym Sądu Najwyższego".

Sędziowie SN stwierdzili, że publikacja stanowiska w sieci jest jedyną formą pozwalającą się im wypowiedzieć się w kwestiach społecznych, ponieważ pierwsza prezes SN, Małgorzata Manowska, odmawia zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN. Prawniczka ma powoływać się na przepisy dotyczące zwalczania epidemii z 2020 roku.

Pod stanowiskiem podpisali sędziowie SN: Marta Romańska, Władysław Pawlak, Piotr Prusinowski, Agnieszka Piotrowska, Krzysztof Rączka, Monika Koba, Tomasz Artymiuk, Marek Pietruszyński, Jarosław Matras, Włodzimierz Wróbel, Dariusz Zawistowski, Paweł Grzegorczyk, Eugeniusz Wilidowicz, Waldemar Płóciennik, Paweł Wiliński, Kazimierz Klugiewicz, Andrzej Stępka, Józef Iwulski, Barbara Skoczkowska, Michał Laskowski, Jerzy Grubba, Dariusz Świecki, Dariusz Dończyk, Jolanta Frańczak, Grzegorz Misiurek, Karol Weitz, Małgorzata Gierszon, Jacek Błaszczyk, Romualda Spyt, Maciej Pacuda, Roman Trzaskowski, Andrzej Tomczyk, Piotr Mirek, Bohdan Bieniek, Małgorzata Wąsek - Wiaderek, Krzysztof Staryk, Dawid Miąsik.