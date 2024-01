Strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego, którzy 26 stycznia patrolowali rejon Pragi-Południe, otrzymali informację od ochrony szpitala przy ulicy Grenadierów, że zauważyli oni kobietę, która wygląda na zagubioną. Zorientowali się jednak, że nie potrzebuje pomocy medycznej.

Polsko-czeski dialog za pomocą translatora

Używając elektronicznego translatora, funkcjonariusze ustalili, że 59-latka jest obywatelką Republiki Czech. Następnie strażnicy skontaktowali się z ambasadą jej kraju.

Rozmawiając z kobietą, pracownik ambasady ustalił, że przyjechała do polskiej stolicy z miasta Náchod i zgubiła się na Pradze-Południe. Funkcjonariusze sprawdzili, jakim połączeniem może wrócić do domu. Było to możliwe z Dworca Zachodniego, gdzie zawieźli kobietę.

Gdy podeszli do kasy, by pomóc kupić jej bilet, okazało się, że Czeszki na niego nie stać. Strażnicy, chcąc pomóc kobiecie, dołożyli się ze swoich prywatnych pieniędzy. Sprezentowali jej także butelkę wody na drogę. Natomiast do odjazdu pociągu kobietą zaopiekowała się ochrona dworca.