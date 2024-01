Kilka godzin po spektakularnym "podboju" Księżyca przez japoński lądownik, świat obiegły alarmujące wieści. W bezzałogowym statku doszło do awarii zasilania i maszyna została wyłączona. Po wielu dniach promienie słoneczne oświetliły w końcu ogniwa lądownika i mógł on wznowić swoje badania Srebrnego Globu. Japończycy nie wiedzą jeszcze, jak "księżycowy snajper" zachowa się w czasie 14-dniowej nocy.

Japoński lądownik księżycowy SLIM wznowił pracę po prawie 10-dniowej przerwie spowodowanej awarią zasilania. Jak poinformowała Japońska Agencja Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) w niedzielę wieczorem udało im się ponownie nawiązać kontakt ze statkiem.

Mierzący 2,4 metra wysokości SLIM wylądował na Księżycu 19 stycznia, zaledwie trzy godziny później został jednak wyłączony, by oszczędzać baterie - zostało mu jedynie 12 proc. energii. Wszystko przez niekorzystne położenie bezzałogowego statku względem Słońca. Jego ogniwa fotowoltaiczne były skierowane na zachód, z dala od promieni i nie mogły generować energii elektrycznej.

ZOBACZ: Popatrzcie dziś w niebo. Możecie zobaczyć "kosmiczny pociąg"

"Jeśli w przyszłości światło słoneczne będzie padać na Księżyc z zachodu, wierzymy, że istnieje możliwość generowania energii elektrycznej i obecnie przygotowujemy się do jej przywrócenia" - oświadczyli tydzień temu japońscy inżynierowie z JAXA - przypomina BBC.

Japoński lądownik wznowił działanie. Przełomowe lądowanie na Księżycu

W niedzielę wieczorem zmiana położenia Słońca pozwoliła na ponowne uruchomienie statku. Nie jest jednak jasne, jak długo będzie zdolny eksplorować Srebrny Glob ze względu na nadchodzącą noc. Jedna doba na Księżycu to ponad 27 dób ziemskich - po trwającym 14 dób ziemskich dni, nadchodzi tak samo długa noc. Różnica temperatur między dniem a nocą jest ekstremalna i może wahać się od nawet 123 stopni Celsjusza do -233 stopni Celsjusza.

"Priorytetowo potraktujemy to, co możemy teraz zrobić - obserwację i zbieranie informacji - zamiast dostosowywać pozycję SLIM do Słońca, ponieważ dostosowanie pozycji może doprowadzić do gorszej sytuacji - przekazała JAXA, cytowana przez brytyjski dziennik.

ZOBACZ: Japonia ogłasza sukces. Lądownik dotarł na Księżyc

Dzień na Księżycu potrwa mniej więcej do końca stycznia.

Japonia stała się piątym krajem, którego statek pomyślnie dotarł na Księżyc i pierwszym, któremu udało się wylądować z tak wysoką precyzją - z dokładnością poniżej 100 metrów. Zazwyczaj strefa lądowania rozciąga się na obszarze 10 km.

Technologia wykorzystana przy lądowaniu może umożliwić przyszłą eksplorację pagórkowatych biegunów Księżyca, postrzeganych jako potencjalne źródła paliwa, wody i tlenu - podaje AFP. Dane zebrane przez SLIM mają być wykorzystane w projekcie NASA Artemis, która ma na celu wysłanie astronautów na powierzchni Księżyca i zbudowanie tam bazy.