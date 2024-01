Największy statek wycieczkowy na świecie "Ikona Mórz" kusi pasażerów siedmioma basenami, 40 restauracjami a nawet lodowiskiem.

- Mają sale kinowe, korty tenisowe, squashowe, sale balowe, baseny, pokłady do opalania się. To wszystko razem to jest spełnienie marzeń klientów w jednym miejscu - mówił Polsat News Marek Kamieński, ekspert ds. turystyki.

Największy wycieczkowiec na świecie. Ile trzeba zapłacić za wycieczkę?

Do pierwszego rejsu statek był przygotowywany w porcie w Portoryko. - To naprawdę uderzająca atrakcja. Cieszę się, że tu zacumował. Frajdą jest już sama możliwość zobaczenia statku na żywo - przekazała turystka Maribel Oliveras.



Za tygodniową wycieczkę ekskluzywnym kolosem trzeba zapłacić ponad 14 tys. dolarów, czyli ponad 56 tysięcy złotych. Ofert podobnych wycieczek jest więcej. W rozmowie z Polsat News Marek Kamieński przekazał, że - dla porównania - rejs dookoła świata, który trwa trzy miesiące to koszt około 150 tys.

Wycieczkowiec zasilany LNG. Ekolodzy zwracają uwagę na ważną kwestię

Wycieczkowiec jest napędzany sześcioma silnikami, które mogą być zasilane skroplonym gazem ziemnym. - Jesteśmy pierwszym dużym statkiem wycieczkowym międzynarodowej marki, na którym głównym źródłem paliwa jest skroplony gaz. Podróż z nową technologią to dla nas ekscytujące wyzwanie - przekazał główny inżynier Stig Eriksen. - Skroplony gaz to krok naprzód w kierunku docelowych, zeroemisyjnych rejsów - dodał.

Ekolodzy są bardziej powściągliwi w ocenie wpływu gazu LNG na środowisko. - Wykorzystanie LNG to jeden ze sposobów zmniejszenia ilości dwutlenku węgla emitowanego przez statki, ale zarazem będzie emitowanych więcej gazów cieplarnianych - uważa Bryan Comer z Międzynarodowej Rady Czystego Transportu.



W trakcie pierwszego rejsu " Ikona Mórz" zawinie m.in. do portów w Meksyku i na Bahamach.

