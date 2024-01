- W tym roku na aukcję chciałem przeznaczyć rzecz absolutnie niezwykłą - mówi Donald Tusk na udostępnionym w mediach społecznościowym nagraniu z okazji zbliżającego się finału WOŚP. Chodzi o automatyczny ołówek, który należał do gen. Władysława Sikorskiego. Dar od amerykańskiej Polonii po latach trafił do premiera, a teraz można wylicytować go wraz z podpisaną przez polityka książką.

Szef rządu na opatrzonym logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nagraniu prezentuje pamiątkę po wojennym premierze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. - Dar otrzymałem w tym pudełku, któremu towarzyszy list od pana Zbigniewa Sztranca - mówi premier Tusk.

Poprzedni właściciel dostał automatyczny ołówek nad przechowanie od swojego ojca chrzestnego, który był jednym z kierowców tragicznie zmarłego gen. Sikorskiego. Niezwykły prezent przekazał wojskowemu przewodniczący Kongresu Polonii Amerykańskiej w trakcie jego podróży do Stanów Zjednoczonych. - Na ołówku widnieje dedykacja: Wodzowi Narodu, Leon Walkowicz 1940 - dodał premier, cytując list Sztranca.

32. Finał WOŚP. Automatyczny ołówek gen. Sikorskiego wesprze płuca Polaków

Jak zauważył polityk przedmiot jest wykonany jest częściowo ze złota. Przed kamerami zademonstrował, że mimo upływu lat ołówek wciąż działa, i wpisał nim dedykację do książki "Upadek cesarstwa rzymskiego" autorstwa Petera Heathera. - Książki, która w ostatnim roku stała się całkiem popularna - dodał premier nawiązując do jednego z udostępnionych przez siebie nagrań, na którym oddaje się lekturze.

Ołówek wraz z książką można znaleźć na Allegro. W niedzielę o godz. 21 licytacja z przedmiotami przekazanymi przez premiera osiągnęła już 42,1 tys. złotych.

To już 32. edycja WOŚP, który w tym roku odbywa się pod hasłem "Tu wszystko gra! OK!. Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych". Finał zbiórki wyznaczono na niedzielę 28 stycznia. Fundacja zebrane w tym roku środki chce przeznaczyć m.in. na zakup rezonansów magnetycznych i aparatów ultrasonograficznych, systemów do badań bronchoskopowych i sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc.