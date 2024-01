- Jestem za większym zaangażowaniem unii Europejskiej w kwestie obronności - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej polityk spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Wśród omawianych tematów znalazły się między innymi umowy na sprzęt dla polskiego wojska. Polityk dodał, że obserwuje wielu oficerów, którzy chcą wrócić do służby wojskowej.

- Jestem zwolennikiem tego, żeby Unia Europejska bardziej angażowała się w bezpieczeństwo i przemysł zbrojeniowy. To jest sprawa kluczowa i fundamentalna - powiedział minister obrony, odnosząc się do słów lidera Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera. Unijny polityk powiedział, że Unia europejska musi być przygotowana na wycofanie się USA z NATO po dojściu Donalda Trumpa do władzy. Weber zasugerował, że Unia powinna stworzyć wspólną obronę nuklearną.

Wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w BBN z prezydentem Andrzejem Dudą.

- Mówiłem z prezydentem o sprawach, które wykonaliśmy. Chodzi o dziesięć umów zbrojeniowych, które podpisaliśmy już po przejęciu rządów - powiedział minister.

- Sukcesywnie przychodzi też sprzęt, który został wcześniej zamówiony - dodał.

Szef MON o priorytetach. Wskazał na wyposażenie żołnierzy

Minister przyznał, że wiele kontraktów zawartych przez poprzedni rząd wymaga ponownego przejrzenia. Równocześnie podkreślił, że nie oznacza to, że umowy będą zrywane.

- W tym roku będziemy kłaść nacisk na indywidualne wyposażenie żołnierza. Wielkie zakupy wielkimi zakupami, ale wyposażenie indywidualnych żołnierzy jest bardzo ważne - powiedział o priorytetach MON na 2024 rok.

Minister podkreślił, że bezpieczeństwo i sojusze Polski należą do najważniejszych kwestii w koalicji rządzącej.

- Od pierwszych dni urzędowania deklarowałem, że sprawy bezpieczeństwa są priorytetem - wskazał. Polityk podkreślił, że zamierza współpracować z wszystkimi aktorami sceny politycznej w sprawach bezpieczeństwa.

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że na modernizację polskiej armii przeznaczone zostanie 160 mld złotych. Polityk wskazał, że współpraca z dowództwem polskiej armii przebiega bez zarzutów.

- Po pierwszych tygodniach wysoko oceniam współpracę ze Sztabem Generalnym, z dowódcami - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

W. Kosiniak-Kamysz: Oficerowie wracają do służby

Minister powiedział, że w kwestiach personalnych nie ma różnicy zdań pomiędzy nim a prezydentem Andrzejem Dudą. Szef resortu obrony wskazał, że korzysta z rad wielu byłych generałów.

- Nie możemy zmarnować żadnego talentu. Chciałbym podkreślić, że są powroty do wojska. Podpisuję wiele wniosków, gdzie oficerowie zgłaszają się z powrotem do służby - powiedział.

Minister został zapytany o kwalifikację wojskową. Polityk podkreślił, że są to standardowe coroczne działania, które mają pomóc wojsku ok działania, które mają pomóc wojsku określić możliwości służenia.

- Żyjemy w czasach, w których nie możemy się oswoić z wojną. Zawsze będą o to apelował - powiedział.

