Podczas Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres rozmawiał z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem. Panowie postanowili przypieczętować spotkanie wspólnym zdjęciem. Wzbudziło to falę krytyki, m.in. wśród polskich przedstawicieli. - Taki gest po prostu nie powinien mieć miejsca - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w minionym tygodniu przyleciał do Nowego Jorku, gdzie wziął udział w debatach organizowanych w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Ławrow i Guterres uścisnęli sobie dłonie

Rosjanin wygłaszał pełne propagandowych frazesów przemówienia. To jednak nie przeszkodziło sekretarzowi generalnemu ONZ Antonio Guterresowi, by zapozować z Ławrowem do zdjęcia. W sieci pojawiły się liczne wpisy na ten temat, opatrzone właśnie zdjęciami obydwu polityków. Widać na nich, jak ściskają sobie dłonie.

Wcześniej Ławrow i Guterres mieli odbyć rozmowę na temat różnych aspektów współpracy między Rosją a ONZ, poruszali także wątek wojny w Ukrainie.

Fotografię skomentował m.in. minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis, który napisał, że zachowanie Guterresa jest "niewiarygodne".

Zdjęcie chętnie wykorzystywały także rosyjskie portale, w tym propagandowa agencja TASS, która odnotowała rozmowę polityków, uzupełniając tekst o zdjęcie.

Polskie MSZ komentuje

Zdjęcie ocenił również polski wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.

- Taki gest po prostu nie powinien mieć miejsca. I nawet nie chodzi o płaszczyznę dyplomatyczną, lecz czysto ludzką. (...) Stanowisko polskiej dyplomacji w tym zakresie jest oczywiste. Wspieramy na każdej płaszczyźnie starania Ukrainy do wygrania tej wojny, zapowiedzieliśmy nawiązanie współpracy w zakresie przemysłu zbrojeniowego, rozmawiamy o problemach gospodarczych i wspieramy Ukrainę na forum międzynarodowym - powiedział Interii Szejna.

W rozmowie z portalem podobne zdanie wyraził Robert Pszczel, były dyplomata, przez lata dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, obecnie ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Przypomniał, że "Ławrow jest kwintesencją Rosji XXI wieku - to lojalny współpracownik Władimira Putina".