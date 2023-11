W czwartek Minister Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej przybył do Skopje w Macedonii, by wziąć udział w Radzie Ministrów Zagranicznych Organizacji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Pierwotnie jego lot miał trwać około czterech godzin i odbywać się nad terytorium Bułgarii. Kraj wyraził na to zgodę 27 listopada.



Ostatecznie jednak lot wydłużył się i odbył nad terytorium Grecji i Turcji, a wszystko dlatego, że Bułgaria odmówiła przelotu, gdy dowiedziała się, że na pokładzie przebywa także Marija Zacharowa.

Jak donosi agencja TASS, strona bułgarska odmówiła przelotu powołując się na fakt, iż Zacharowa jest umieszczona na liście sankcyjnej obowiązującej w UE.

"Niebezpieczna głupota jakiegoś intryganta" Marija Zacharowa nie kryje oburzenia

Rzeczniczka MSZ nie czekała długo ze skomentowaniem sprawy i swoją złość na zaistniałą sytuację przedstawiła na Telegramie.



"Złośliwa głupota rusofobów osiągnęła taki poziom, że po raz pierwszy w naszej historii, oficjalne władze zakazały latania nie samolotowi, ale osobie na pokładzie samolotu" - zaczęła swój wpis.



Stwierdziła, że samolot może latać nad Bułgarią, ale ona już nie. Zażartowała także, że Bułgaria nie zaznaczyła, czy mogłaby ona odbyć lot bez samolotu, albo w przestrzeni kosmicznej nad terytorium ich kraju.

"Teraz poważnie. Nie chodzi tu tylko o głupotę, ale o niebezpieczną głupotę jakiegoś intryganta w strukturach władzy Bułgarii" - kontynuowała.



Uznała, że konwencja chicagowska oddziela termin "terytorium" od "przestrzeni powietrznej". Według niej zgodnie z prawem samolot, z nią na pokładzie, mógł przelecieć nad Bułgarią.



"Czy bułgarscy urzędnicy pomyśleli o tym, że podobne środki można zastosować wobec tysięcy urzędników NATO znajdujących się na naszych listach zatrzymania? A czy pomyśleli o stworzeniu niebezpiecznego precedensu na świecie? Myślę, że nie. Kto dał prawo niepiśmiennym urzędnikom w Sofii, aby przynosili wstyd Bułgarom?" - wyraziła swój sprzeciw Zacharowa.