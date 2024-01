IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla południowych części województw podkarpackiego i małopolskiego. Niekorzystna aura może się utrzymać do ok. 2 w nocy w sobotę.

"Nad Polską utrzyma się deszczowa i wietrzna pogoda, na Wybrzeżu wiatr w porywach do 90-100 km/h. W niedzielę wiatr osłabnie, opadów będzie coraz mniej. Temp. w pt. od -1 ° do 9°C, w sob. i niedz. do 6°C" - przekazał Instytut.

Na południu kraju można spodziewać się również słabych opadów marznącego deszczu, powodującego gołoledź.

⚠️UWAGA⚠️



‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW



OPADY MARZNĄCE 1°



🌧️Prognozowane są lokalnie słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.



🕙Ważne od: 2024-01-26 22:00 do: 2024-01-27 02:00



Szczegóły:https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/gayAf8rBW2 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 26, 2024

Ostrzeżenie IMGW. Silny wiatr w większości kraju

Na całym Wybrzeżu na wschód od Gdyni obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. W reszcie kraju z wyjątkiem województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

IMGW ostrzegło, że wieczorem na Bałtyku wystąpi sztorm.

"W prognozach na wieczór i noc silny sztorm na Bałtyku Południowym z porywami do 10 w skali B i sztorm na Bałtyku południowo-wschodni. W nocy z pt. na sob. fale na Bałtyku mogą miejscami przekraczać 4 m" - wskazano.

