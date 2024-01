Prezydent Rosji Władimir Putin przybył do Kaliningradu (Królewca) - podała w czwartek agencja RIA. To wizyta robocza na terytorium Rosji, które graniczy z krajami NATO, Polską i Litwą.

- Wizyta w Kaliningradzie (Królewcu) to normalna praca prezydenta - powiedział rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow zapytany, jakie przesłanie niesie wizyta na terytorium graniczącym bezpośrednio z NATO.

Wizyta Władimira Putina w Królewcu

Stwierdził również, że odwiedzenie jednego z regionów Rosji nie jest żadną "wiadomością" do krajów NATO. - Najważniejsze nie jest wysyłanie sygnału, ale to, co robi od wielu lat, pracując nad rozwojem naszego kraju i naszych regionów, rozwojem gospodarki, projektami rozwoju społeczno-gospodarczego - powiedział rzecznik Kremla.

W ramach wizyty w Królewcu Putin spotka się ze studentami Uniwersytetu Kanta z okazji Dnia Tatiany. Pieskow zapewnił, że spotkanie na uczelni będzie miało charakter "swobodny", a studenci będą mogli zadać prezydentowi dowolne pytania.

Putin spotka się później z gubernatorem Antonem Alikhanowem.

Ostatni raz prezydent Rosji odwiedzał Królewiec 1 września 2022 roku. Wówczas to pojawił się na placu budowy kompleksu muzealno-teatralnego na Wyspie Oktiabrskiej. Następnie uczestniczył w otwartej lekcji "Porozmawiajcie o sprawach ważnych" organizowanej dla członków Rady Nadzorczej Ogólnorosyjskiego Ruchu Publiczno-Państwowego Dzieci i Młodzieży.

Putinowska "instrukcja rozwoju" obwodu królewieckiego

W listopadzie ubiegłego roku prezydent Władimir Putin zatwierdził oficjalną instrukcję rozwoju dla obwodu królewieckiego. Dokument opublikowany został na stronie Kremla i wskazuje najważniejsze elementy w gospodarczych planach regionu.

Na liście zawarto między innymi potrzebę zapewnienia finansowania budowy kurortu turystycznego nad Bałtykiem czy też przeznaczenie co najmniej 5,7 miliardów rubli z budżetu federalnego na wsparcie nowych projektów inwestycyjnych w regionie.

Jednocześnie prezydent Federacji Rosyjskiej zapowiedział, że będzie oczekiwał ze strony rosyjskiego rządu oraz gubernatora Antona Alichanowa specjalnych raportów pokazujących stopień realizacji wskazanych projektów.

Obecnie obwód królewiecki zamieszkuje nieco ponad milion mieszkańców. W regionie znajdują się m.in. liczne zakłady przemysłowe takie jak stocznie czy fabryki samochodów, gdzie montowane są popularne marki samochodowe m.in. Opel, Chevrolet, KIA, Nissan i Renault.

Od maja 2023 nową, oficjalną nazwą Kaliningradu jest w Polsce Królewiec. Zgodnie z zaleceniami Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinno być nazywane Królewcem, a obszar na którym leży, obwodem królewieckim.

