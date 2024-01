Michał Gramatyka zapowiada kolejne aktualizacje mObywatela!

Wiceminister w Ministerstwie Cyfryzacji potwierdził właśnie, że w planach na najbliższą przyszłość jest dodanie dwóch modułów:

Stłuczka,

Moja Firma.

Ten pierwszy, jak sama nazwa wskazuje, pozwoli automatycznie wypełnić formularz, gdy dojdzie do kolizji na szosie. Obecnie wiele osób wciąż ma problem z właściwym wypisaniem takiego protokołu i podaniem tam wszystkich kluczowych danych. Ujednolicony wzór to z pewnością świetny ruch!

ZOBACZ: Nowe funkcje mObywatela. Rejestracja pojazdu i "stłuczka"



Moduł dla przedsiębiorców ma być pewnego rodzaju bankiem danych o firmie. Ministerstwo nie ujawniło jeszcze wszystkich innowacji, jakie mają się tam pojawić, jednak w toku konsultacji społecznych biznesmeni z pewnością zasugerują, jakie rozwiązania byłyby dla nich szczególnie ważne.

To nie wszystko! mObywatel wciąż ma ewoluować!

Rząd zapowiedział, że kolejne nowości na liście do zrobienia, to zintegrowanie z mObywatelem modułu e-doręczeń oraz wirtualnych legitymacji dla honorowych dawców krwi i szpiku. Główną ideą, jaka przyświeca twórcom, jest zminimalizowanie czasu, jaki tracimy w kolejkach do urzędów, by załatwić ważne dla nas sprawy.

ZOBACZ: Takiej funkcji w mObywatel się nikt nie spodziewał. Warto na nią poczekać



Szef Resortu Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, nie wykluczył też możliwości wprowadzenia głosowania przez internet. Stwierdził nawet, że są pewne szanse na to, że wybory w 2027 roku mogłyby już odbywać się w taki sposób. Wyzwaniem może być jednak osiągnięcie ponadpartyjnego konsensusu.

Jeśli nowy rząd wywiąże się ze swoich obietnic i szybko – oraz co bardzo ważne, w odpowiedni sposób – wdroży zapowiadane zmiany, to zyskamy na tym wszyscy: zarówno przedsiębiorcy, osoby zmotoryzowane, jak i zwykli obywatele.

polsatnews.pl