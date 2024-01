Niewiarygodne wichury w górach. Śnieżka "najwietrzniejszym" punktem na świecie

W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej opublikował ranking "nawietrzeniejszych" stacji synoptycznych na świecie. Dane pochodzą z 24 godzin (do godz. 22, 24 stycznia).

Śnieżka "nawietrzniejszym" punktem na świecie

Wynika z niego, że anemometry na Śnieżce zanotowały prędkość wiatru w porywach do 202 km/h. Dało to polskiej stacji pierwsze miejsce na całym świecie (spośród 4194 punktów pomiarowych).

ZOBACZ: IMGW wydało ostrzeżenia. Niebezpiecznie w prawie całym kraju

Na kolejnych miejscach uplasowały się stacje Cairnwell (Wielka Brytania) - 183 km/h, Aonach Mor (Wielka Brytania) - 169 km/h oraz Feuerkogel (Austria) - 166 km/h.

Karkonoski Park Narodowy, na terenie którego leży Śnieżka, podał, że w innych częściach gór również mocno powiało. Na Szrenicy prędkość wiatru przekraczała 120 km/h.

Karkonoski Park Narodowy apeluje o ostrożność

Rano KPN przekazał, że wiatr powoli się uspokaja, ale w porywach nadal to ponad 166 km/h, a w kolejnych dniach spodziewać się można porywów do 140 km/h.

Park opublikował również zdjęcia szkód wyrządzonych przez wichury. "Usuwamy wiatrołomy i wywroty ze szlaków, ale może to trochę potrwać. Prosimy o ostrożność i jeśli to możliwe rezygnację z wycieczek do lasu" - przekazano.