Niemieccy kolejarze strajkują. Problemem sztuczna inteligencja

W Niemczech trwają strajki maszynistów. Ugrupowanie polityczne FDP zaproponowało, by część pracowników zastąpić sztuczną inteligencją. Swój pomysł tłumaczą brakiem osób z odpowiednimi kwalifikacjami oraz lepszą wydajnością. Takie rozwiązanie może zostać wdrożone dopiero za kilkanaście albo i kilkadziesiąt lat.

We wtorek niemiecki związek maszynistów GDL rozpoczął strajk na kolei. Od środy wstrzymano także ruch pasażerski, a protesty mają potrwać do poniedziałku. Odbyły się wstępne negocjacje między protestującymi a zarządem, jednak nie doszło do porozumienia.

W pociągach sztuczna inteligencja zastąpi maszynistów

Politycy liberalnej partii FDP zaproponowali, aby maszynistów zastąpić sztuczną inteligencją. Bernd Reuther, rzecznik ds. polityki transportowej w Bundestagu, cytowany przez "Bild" powiedział, że jest to zgodne "z ambitnymi i rozsądnymi celami środowiskowymi stawianymi pociągom Deutsche Bahn".

Jednocześnie przekazał, że w przyszłości pociągi mogłyby być sterowane bezzałogowo, co przekłada się na większą elastyczność oraz wydajność "bez konieczności polegania na maszynistach".

Plany są ambitne, jednak nie tak proste do osiągnięcia, jakby się mogło wydawać. Mimo to FDP się nie poddaje. Celem ugrupowania jest automatyzacja pociągów Deutsche Bahn na poziomie co najmniej 20 proc. w ciągu najbliższych 15 lat.

Prof. Markus Hecht z Uniwersytetu Technicznego (TU) w Berlinie jest przekonany, że autonomiczne pociągi zastąpią w przyszłości maszynistów. - Jeśli rozwój kolei będzie postępował tak jak obecnie, za 30-40 lat nie będziemy potrzebować maszynistów. Jeśli sprawy potoczą się szybciej, za 20 lat pociągi będą jeździć autonomicznie. Maszyniści się tego boją - powiedział Hecht, cytowany przez niemiecki dziennik.