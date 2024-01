W ciągu kilku godzin do Sejmu złożymy projekt ustawy o legalnej i bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia - powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu przyznał, że w koalicji nie ma porozumienia w kwestii dostępu do aborcji. projekt był już konsultowany z organizacjami pozarządowymi.

- Skoro nie może być projektu rządowego w związku z różnymi poglądami w tej kwestii, to jesteśmy gotowi do złożenia do Sejmu projektu ustawy o legalnej i bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia w najbliższych godzinach - powiedział na koniec konferencji po posiedzeniu rządu Donald Tusk.

Premier podkreślił, że wczoraj posłanka Monika Rosa prowadziła konsultacje z organizacjami pozarządowymi w tej sprawie. Z wypowiedzi premiera wynika, że inicjatywa będzie miała charakter poselski, a nie rządowy.

- W koalicji są różne poglądy w tej kwestii - powiedział premier.

Wcześniej szef rządu przekazał, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiający dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty lekarza.

- Jeśli chodzi o pigułkę "dzień po" na etapie prac rządowych sprawa została sfinalizowana. Mówimy od dostępie bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia - powiedział premier Donald Tusk.



Chodzi o jeden konkretny specyfik - EllaOne. To metoda, która uniemożliwia zajście w ciążę, więc to nie jest pigułka wczesnoporonna. Poniżej 15 roku życia wymagana będzie receptę. To rozwiązanie najbardziej powszechne w Unii Europejskiej i umożliwi powszechny dostęp do antykoncepcji awaryjnej wszystkim osób, które go nie miały - dodał.



Szef rządu podkreślił, że w przypadku antykoncepcji awaryjnej kluczowy był czas jej zastosowania.



- Fakt, że wymagana był recepta w wielu miejscach w Polsce oznaczał, że antykoncepcja awaryjna była niedostępna. Sama ustawa jest prosta, bo zmienia jeden krótki. Mam nadzieję, że na etapie prac w parlamencie i później, kiedy ustawa znajdzie się na biurku prezydenta, że nie będzie żadnych obiekcji, obstrukcji czy prób wetowania tej ustawy – powiedział.

O pomyśle nowelizacji prawa premier poinformował w połowie stycznia.

- Zdecydowaliśmy, że jako rząd wspólnie zaproponujemy zmianę tej ustawy. Dzięki temu tego rodzaju środki antykoncepcyjne będą dostępne bez recepty - zadeklarował wtedy.

Następnie Donald Tusk poinformował, że w połowie marca w Warszawie odbędą się konsultacje z ukraińskim rządem. Rozmowy będą dotyczyć także spraw importu żywności.



- Kilka naszych resortów będzie musiało się do tych rozmów dobrze przygotować. Przede wszystkim ma to związek z dzisiejszymi protestami rolników. Dla mnie jest bardzo ważne, żaby przyjąć takie ustalenia, żeby polscy rolnicy i producenci nie byli zagrożeni niekontrolowanym napływem produktów rolnych ze strony Ukrainy - powiedział Donald Tusk.

- Przywiązuję do tego dużą wage - podkreślił.

Premier został zapytany o słowa Mariusza Kamińskiego, który po wyjściu z więzienia napisał: "Panie Tusk, "Panie Hołownia niedługo się spotkamy".



- Nie umawiałem się z panem Kamińskim. Nie przewiduje żadnego spotkania z różnych względów. Mam co robić. Jeśli te słowa mają oznaczą próbę destabilizacji pracy Sejmu poprzez wejście na salę obrad panów Kamińskiego i Wąsika, którzy nie są posłami... Drugie ułaskawienie prezydenta tylko to potwierdziło. Tu nie m czego negocjować. Panowie Kamiński i Wąsik nie są posłami. Nie byłoby całego tego zmieszania, gdyby pan prezydent nie zdecydował się na to wadliwe ułaskawienie w 2015 roku - ocenił premier.

Wkrótce więcej informacji.

Polsatnews.pl