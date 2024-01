Od premiery nowej wersji softu nie minęło jeszcze zbyt wiele czasu. Google wprowadziło ją na rynek w październiku 2023 roku. Można więc stwierdzić, że pod wieloma względami wciąż jest to typowa technologiczna świeżynka, która wzbudza spore zainteresowanie w branży.

Jakie nowości zaoferuje Android 14?

Wśród kluczowych zmian bez wątpienia trzeba wskazać na:

rozbudowane możliwości personalizacji (np. dodawanie własnych skrótów do ekranu blokady, łatwiejszej zmiany czcionek czy widgetów),

nowe funkcje monitorujące stan zdrowia użytkownika – Health Connect,

dodatkowe zabezpieczenia, w tym wyeliminowanie wcześniej wykrytych luk bezpieczeństwa w Androidzie.

Nie jest to oczywiście kompletna lista usprawnień, jednak to właśnie te innowacje były często podkreślane przez Google. Poza tym różni producenci przemycają też swoje własne usprawnienia, zwykle zaszyte w nakładce systemowej.

Które Motorole dostaną aktualizację do Androida 14?

Portal YTECHB informuje, że producent chce wydać upgrade dla zaskakująco dużej liczby smartfonów. Przygotowaliśmy listę, segregując ją id najwyżej lokowanych urządzeń z serii RAZR, przez EDGE, po mid-endową rodzinę G.



Kolejno są to następujące Motki:

razr 40 Ultra,

razr 40,

razr+ 2023,

razr 2023,

razr 2022,

edge+ 2023,

edge 2023,

edge+ 2022,

edge 2022,

edge+ 5G UW 2022,

edge 40 Pro,

edge 40 Neo,

edge 40,

edge 30 Pro,

edge 30 Neo,

edge 30 Fusion,

edge 30,

G 5G 2023,

G Stylus 5G 2023,

G Stylus 2023,

G Power 5G 2023,

g84 5G,

g73 5G,

g54,

g53 5G,

g23,

g14.

Można domniemywać, że Motorola nie wyłamie się z zasad, którymi branża mobilna rządzi się od ponad dekady: najpierw zostaną zaktualizowane najdroższe produkty dostępne w portfolio producenta, a później te tańsze.

ZOBACZ: Smartfony Samsunga jeszcze potężniejsze dzięki Gemini AI



Pozwala to stwierdzić, że Android 14 najszybciej powinien zawitać na smartfonach z linii RAZR 40, EDGE 2023, a dopiero później na starszych konstrukcjach z charakterystycznym logo Motoroli. Niestety, ale oficjalna data rozpoczęcia aktualizacji dla Europy, w tym Polski, wciąż pozostaje nieznana.



Patrząc jednak na to, że konkurencja z pewnością nie będzie zasypywać gruszek w popiele, nie powinniśmy czekać zbyt długo. Można domniemywać, że wczesna wiosna 2024 roku to dość prawdopodobny termin. Do sprawy z pewnością będziemy wracać.

red. / Polsatnews.pl