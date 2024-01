Tani smartfon z rysikiem od Motoroli już niebawem wkroczy na rynek. Czy warto czekać?

Co już wiemy o nowej Motoroli Moto G Stylus 2024?

Warto odnotować, że tym razem przeciek o nowej Motce nie dotarł do nas ze Stanów Zjednoczonych, a z… Czech! A dokładniej z serwisu Smartmania.cz, którego redaktorzy sobie znanymi ścieżkami dotarli do wielu szczegółowych danych o nowym Stylusie.



Będzie to całkiem spory telefon, jednak z pewnością daleko mu do phabletu, czyli niemal hybrydy smartfona z tabletem. Jeśli informacje naszych południowych sąsiadów sprawdzą się, to bryła urządzenie zamknie się w wymiarach 162,5 × 74,7 × 8,09 mm, a w najszerszym miejscu, przy wyspie foto, G Stylus 2024 będzie miał 10,28 mm grubości. To całkiem niezłe gabaryty.

Na froncie dominuje 6,5-calowy ekran pracujący w rozdzielczości Full HD+ który pracuje w częstotliwości 90 Hz. W tej chwili nie wiemy jeszcze, w jakiej technologii będzie wykonany moduł ani jaka firma go wyprodukowała. Wiemy natomiast, że kamera selfie znajdzie się w centralnie ulokowanym „oczku” w obszarze roboczym ekranu. Przedni aparat będzie napędzać 8-Mpix matryca z OIS.



Motorola nie zamierza wymyślać koła na nowo – rysik będzie umieszczony w wydzielonej turbinie, która znajdzie się w prawym dolnym rogu smartfona, nieopodal portu audio (3,5 mm) i slotu ładowania USB-C. Akumulator ma mieć pojemność 5000 mAh.

Wyspa foto będzie dość dobrze wpisywać się w trend, jaki producent rozwija już od pewnego czasu, a który mogliśmy obserwować w serii G, np. G Play czy G32. To wyraźnie zarysowany prostokąt, który można uznać za rozwinięcie koncepcji, jaką zasłynęło Apple.

Specyfikacja techniczna Motoroli Moto G Stylus 2024

Wszystko wskazuje na to, że Motorola nie zamierza tworzyć flagowca z krwi i kości, a raczej solidnego, dostępnego w przystępnej cenie, średniaka. Obecnie dysponujemy niepełną specyfikacją techniczną:

system operacyjny: Android 13,

pamięć na dane użytkownika: 128 GB w weersji podstawowej,

waga: 190 gramów,

łączność: Bluetooth 5.2, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz), GPS, USB-C,

akumulator: 5000 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania,

kamera selfie: 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu,

główny moduł foto: wiemy, że urządzenie otrzyma dwie matryce, z których główna będzie pracować w rozdzielczości 50 Mpix.

Spodziewamy się, że urządzenie wejdzie do sprzedaży w maju 2024 roku. W tej chwili jego cena jest nieznana, jednak patrząc po specyfikacji technicznej, powinien to być klasyczny, atrakcyjnie wyceniony mid-end, czyli reprezentant średniej półki cenowej.

