Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano na lotnisku w Sydney. Samochód typu pickup kierowany przez pracownika ochrony wjechał w silnik samolotu typu Airbus A320 należącego do linii lotniczych Jetstar.

W momencie zderzenia maszyna była holowana, a w środku nie było pasażerów.

Nietypowa sytuacja na lotnisku w Sydney. Samochód zderzył się z samolotem

W wyniku kolizji obrażeń doznał ochroniarz. Może on mówić o dużym szczęściu, ponieważ samochód uderzył w silnik samolotu od strony kierowcy. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać, że część maszyny wbiła się w przednią szybę pojazdu.

ZOBACZ: Orkan Isha szaleje nad Wyspami Brytyjskimi. Samolot lądował w Paryżu zamiast w Dublinie

Jak podaje "The Sydney Morning Herald", na skutek zderzenia mężczyzna utknął wewnątrz samochodu. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni zdołali go uwolnić. Następnie został on opatrzony i przewieziony do szpitala z lekkimi obrażeniami.

Przyczyny wypadku nie zostały jeszcze ustalone. Badają je przedstawiciele linii lotniczej i lotniska.

W Sydney samochód zderzył się z samolotem. Utrudnienia w ruchu lotniczym

Incydent na lotnisku w Sydney spowodował utrudnienia w ruchu lotniczym. W momencie kolizji samolot był bowiem holowany do bramki, gdzie czekali na niego pasażerowie. Tego dnia maszyna miała obsłużyć sześć lotów.

ZOBACZ: Czarna seria Boeinga. Samolot musiał awaryjnie lądować

Ze względu na incydent samolot musiał zostać na lotnisku do czasu zakończenia kontroli technicznej i naprawy potencjalnych usterek. Pasażerowie, którzy kupili bilety na loty obsługiwane przez maszynę zostali przeniesieni na alternatywne połączenia, informuje "Sky News Australia".