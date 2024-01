Jeśli zmiany w Unii Europejskiej, do których dąży AfD, nie zostaną zrealizowane, w Niemczech może odbyć się referendum w sprawie "dexitu" - oświadczyła współprzewodnicząca AfD Alice Weidel w rozmowie z "Financial Times". Sondaże wskazują, że jej ugrupowanie może liczyć na ok. 22 proc. poparcia, co daje mu drugą najwyższą liczbę mandatów, za CDU/CSU.