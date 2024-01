Na drodze w Gliwicach doszło do niebezpiecznego incydentu. Kierowca audi zignorował podwójną linię ciągłą i zaczął wyprzedzać ciężarówkę, nie zważając na to, że z przeciwnej strony jadą inne samochody. Policja przestrzega, że taka brawurowa jazda może prowadzić do tragedii.