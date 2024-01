W galerii handlowej w Wałbrzychu doszło do pożaru. Z obiektu ewakuowano około tysiąca osób. Jak się okazuje, ogień pojawił się w jednej z toalet i spowodował spore zadymienie budynku. Groźnie było też na wyjeździe z parkingu podziemnego. Okazał się on "bardzo wąskim gardłem", przez co auta zakorkowały się. Interweniować musiała policja.