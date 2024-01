Pożar sklepu ze sprzętem artykułów gospodarstwa domowego w Międzychodzie. Na miejscu pracują 22 zastępy strażaków. Z sąsiednich budynków ewakuowano 50 osób. Do reszty mieszkańców władze apelowały, by pozostali w domach ze względu na dym. Straż pożarna przekazała, że powietrze w mieście jest bezpieczne, a do atmosfery nie trafiły niebezpieczne substancje.