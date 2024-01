Korea Północna twierdzi, że przetestowała bezzałogowego drona podwodnego, zdolnego do przenoszenia broni jądrowej. Miała być to odpowiedź na wspólne ćwiczenia wojskowe USA, Korei Południowej i Japonii. W ostatnim czasie wzrosła retoryka kraju dotyczącą możliwości użycia broni nuklearnej, a jego przywódca Kim Dzong Un nakazał przygotowanie arsenału do ewentualnej wojny.