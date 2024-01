Paraliż komunikacyjny w Niemczech. Kolejarze wstrzymali ruch pociągów, rolnicy blokują autostrady

Poruszanie się po Niemczech jest obecnie wyjątkowo trudne. Od poniedziałku protestujący przeciwko polityce rządu rolnicy blokują wjazdy do miast, autostrady i przejścia graniczne. Z kolei w środę strajk rozpoczęli maszyniści Deutsche Bahn. Spółka podaje, że do piątku wieczór nie będzie kursować 80 proc. pociągów dalekobieżnych.

Rok 2024 nie zaczął się dobrze dla urzędującego kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Od poniedziałku trwa protest rolników, którzy sprzeciwiają się rządowym planom oszczędnościowym. Na ulice niemieckich miast wyjechało kilkadziesiąt tysięcy ciągników i maszyn rolniczych. Rolnicy blokują też autostrady, drogi krajowe, a nawet przejścia graniczne.

Z kolei w środę sparaliżowany został ruch kolejowy w kraju. Wiele pociągów towarowych i pasażerskich zostało w hangarach z powodu strajku maszynistów Deutsche Bahn, którzy domagają się wzrostu płac i krótszego tygodnia pracy. Jak podaje agencja AFP, działania kolejarzy sprawiły, że nie kursuje ok. 80 proc. pociągów dalekobieżnych. Strajk pracowników kolei potrwa do piątku.

Protest rolników w Niemczech. Nie chcą oszczędności

Niemieccy rolnicy ogłosili protest po tym, jak rząd Olafa Scholza zapowiedział wprowadzenie podatku drogowego dla maszyn rolniczych i obcięcie subwencji na olej napędowy. Protestujący uważają, że wszystkie dotychczasowe przywileje powinni zostać zachowane.

ZOBACZ: Olaf Scholz ma kłopoty. Jego poparcie nigdy nie było tak niskie

Po stanowczej reakcji rolników rząd postanowił pójść na ustępstwa i wycofał się z części planów. Nie wystarczyło to by ugasić gniew rolników, którzy twierdzą, że władza robi wszystko, by zniszczyć niemiecką wieś. Protest ruszył więc tak, jak zaplanowano.

Paraliż na niemieckiej kolei. Strajk maszynistów Deutsche Bahn

Kolejną grupą zawodową niezadowoloną ze swojej obecnej pozycji są pracownicy niemieckiej państwowej spółki kolejowej Deutsche Bahn. Walcząc o lepsze warunki pracy dla swoich członków, związek zawodowy GDL zdecydował się na strajk, już trzeci od listopada. Trwająca protest będzie jednak dłuższy niż poprzednie.

Związkowcy domagają się 35 godzinnego tygodnia pracy, podwyżki miesięcznej pensji i jednorazowej premii w celu złagodzenia skutków inflacji. Dotychczasowe propozycje ze strony władz spółki nie zostały uznane za wystarczające, w związku z czym podjęto decyzję o wszczęciu trzydniowego strajku.

ZOBACZ: Drony nad poligonami w Niemczech. Ktoś śledzi szkolenia ukraińskich żołnierzy

Do pracy nie przyszli w środę maszyniści pociągów towarowych i pasażerskich. Deutsche Bahn ostrzega, że do piątku wieczór, gdy strajk ma się zakończyć, na kolei będą występowały "masowe" zakłócenia i apeluje do podróżnych o "unikanie wszelkich niepotrzebnych podróży" - podaje agencja AFP. Spółka przekazała, że do tego czasu z oferty wyłączone jest 80 proc. połączeń dalekobieżnych.