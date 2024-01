Gabinet Tajwanu podał się do dymisji. Powodem są sobotnie wybory parlamentarne oraz prezydenckie, które wygrał kandydat Postępowej Partii Demokratycznej Lai Ching-te. Obecny prezydent Tsai Ing-wen zwrócił się do rządu z prośbą, aby ten pełnił swoje zadania do maja, kiedy Lai obejmie władzę. Jego zwycięstwo wywołało gniewną reakcję Pekinu.