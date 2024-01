W Sejmie doszło do spięcia między przedstawicielami koalicji rządzącej, a posłem koła Kukiz'15. Jarosław Sachajko poruszył kwestię portu zbożowego w Gdyni, odnosząc się do działań wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, a on postanowił zareagować. W pewnym momencie marszałek Hołownia zwrócił się do przedstawiciela rządu: panie Kołodziejczak, proszę nie iść tą drogą.