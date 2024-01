Sejm uchylił w środę immunitet posłowi Konfederacji Grzegorzowi Braunowi. Prokuratura zamierza postawić politykowi siedem zarzutów związanych z czynami popełnionymi w latach 2022-2023. Chodzi m.in. o zgaszenie w Sejmie gaśnicą świec chanukowych.

O Grzegorzu Braunie mówił w czwartek w programie "Gość Wydarzeń" wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, który wypowiedział się na temat jego politycznej przyszłości.

- Liczę na to, że Grzegorz Braun pozostanie w klubie Konfederacji. Jest jednym z najbardziej pracowitych posłów - stwierdził Bosak.

"To był skrajny typ chuligaństwa"

O wzbudzającym kontrowersje polityku rozmawiali również goście "Debaty Dnia".

- Samo to, co się stało, to był skrajny typ chuligaństwa w budynku parlamentu. W dodatku przy okazji tego zachowania ucierpiała inna osoba - powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS.

- Nie mam wątpliwości co do tego, że Braunowi powinien zostać odebrany immunitet - dodał.

Co bardzo rzadkie w polskiej debacie publicznej, zgodził się z nim polityk z przeciwnego obozu politycznego.

- Podzielam te poglądy. Obecność Grzegorza Braun w ławach poselskich to jest hańba dla Sejmu - stwierdził Witold Zembaczyński z KO.

- Uważam również, że każdy kto głosował za tym, żeby Krzysztof Bosak został na fotelu wicemarszałka Sejmu, będzie w przyszłości ponosił odpowiedzialność za wybryki Brauna - dodał.

"O tym zdecydowali wyborcy"

Innego zdania w tej sprawie był Michał Wawer z Konfederacji, który pytany, czy Grzegorz Braun nadal powinien być posłem, powiedział, że "o tym zdecyduje sąd".

- Czytając wniosek prokuratury, czytając jakie tam czyny są wymieniane, jak naciągane to są zarzuty, to oczywiście uważam, że tak - ocenił.

- O tym, że pan Braun powinien być posłem zdecydowali wyborcy - dodał.

- Według polskiego prawa, jedynym organem, który może mu ten mandat w tej chwili odebrać jest sąd - podkreślił.

Wawer przypomniał, że Grzegorz Braun jest obecnie zawieszony w prawach i obowiązkach członka klubu Konfederacji.

- Będziemy w najbliższym czasie rozważać co w tej sprawie dalej zrobić. To będzie decyzja klubu - przekazał.

Krzysztof Bosak o współpracy z PiS. Mocna deklaracja polityka Konfederacji

