Miejska stacja w Chełmie cieszy się dużą popularnością. Otwarte we wtorek miejsce ze względu na znacznie niższe ceny odwiedza wielu kierowców. Jak przekazał reporter Polsat News, paliwo może być tam tańsze nawet do 60 groszy na litrze.

Od wtorku w Chełmie przy al. Armii Krajowej działa miejska stacja paliw. Jest to samoobsługowy punkt, dostępny przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu - przekazał dziennikarz Polsat News Łukasz Dubaniewicz.

Za stację paliw odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK) w Chełmie. Jak informuje miasto, plany na stworzenie tego typu punktu pojawiły się już na przełomie 2019 i 2020 roku.

- Spółka, budując tę stację, wykonała analizę na rynku lokalnych paliw. Z biznesplanu wyszło, że największym klientem tej stacji będzie właśnie sama spółka - powiedział Jakub Oleszczuk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Dodał, że obecnie trwa uczenie mieszkańców korzystania z punktu. - Taka akcja potrwa około tygodnia, a dalej nasze klienci sami będą radzili sobie z tankowaniem bezgotówkowym - zaznaczył urzędnik.

Miejska stacja paliw w Chełmie. "Na innych stacjach pustki, a tu to spory ruch"

Jak można przeczytać na stronie miasta, głównym celem powstania tego punktu jest "pobudzenie konkurencyjności lokalnego rynku paliw i oferowanie ich w atrakcyjnych cenach".

W dniu otwarcia stacji litr benzyny Pb95 kosztował 5,89 zł, a oleju napędowego - 5,99 zł. Najwięcej kosztowała Pb98 - 6,29 zł. W punkcie nie ma możliwości zatankowania autogazu.

Klienci stacji chwalą pomysł i niższe ceny paliwa. - W tej chwili następne miejsce oferuje olej napędowy z cenie 6,23 zł za litr. To jest prawie 30 gr różnicy - powiedział jeden z tankujących kierowców. - Jeżdżę bardzo dużo, więc tankując w miesiącu cztery razy oszczędzam niemało pieniędzy - dodał.

WIDEO: W Chełmie ceny niższe nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze

Kolejny klient przekazał, że "różnica 40 gr to jest naprawdę dużo". - Aby zatankować do pełna, trzeba wyłożyć sporą kwotę, no ale to się opłaca - zaznaczył. Jak zauważył kierowca, "na innych stacjach pustki, a tu to spory ruch".