Ukraina czeka na pakiet pomocowy w wysokości 50 mld euro, który miała otrzymać z UE. W grudniu przekazanie pieniędzy zablokował Viktor Orban. Teraz polityk powiedział, że nie chce, by fundusze zaplanowane na kilka lat były kierowane z budżetu wspólnoty. - To jest sprzeczne z interesami Unii Europejskiej - wskazał.

Węgry sprzeciwiły się próbie rewizji budżetu Unii Europejskiej, dzięki której Ukraina miała otrzymać 50 mld euro. Przywódcy mają dyskutować tę kwestię podczas szczytu 1 lutego.

- Jeśli chcemy pomóc Ukrainie, co moim zdaniem musimy zrobić, musimy to zrobić w sposób, który nie zaszkodzi budżetowi UE - powiedział premier Węgier.

ZOBACZ: Ukraina wkrótce otrzyma wsparcie z UE? Viktor Orban stawia warunki

- Oddanie 50 mld euro z budżetu przez kolejne cztery lata jest sprzeczne z interesami narodowymi i Unii Europejskiej. Nie wiemy, co wydarzy się za kwartał - dodał. Przywódca wskazał, że pomoc dla Ukrainy powinna być kierowana spoza budżetu wspólnoty. Powiedział, że węgierska propozycja stworzenia takiego mechanizmu opiera się na przydzielaniu pomocy na podstawie dochodu narodowego brutto.

- Jeżeli Bruksela się na to zgodzi, to Ukraina otrzyma pomoc spoza budżetu. Jeżeli nie, to będę musiał zatrzymać ten proces - powiedział Orban.

Pomoc dla Ukrainy. Węgry blokują 50 mld euro

We wtorek Orban spotkał się z premierem Słowacji Robertem Fico, który także wypowiadał się przeciwko pomaganiu Ukrainie. To jednak Węgry były krajem członkowskim UE, który w grudniu sprzeciwił się wypłacie unijnego pakietu pomocowego dla Ukrainy.

Państwo, które padło ofiarą rosyjskiej agresji, miało otrzymać przez kolejne cztery lata 50 mld euro w transzach po 12,5 mld.

Tydzień temu "Politico" donosiło, że Węgry są gotowe znieść weto. Kraj miał jednak stawiać warunek, że wypłata środków będzie poddawana corocznemu przeglądowi. Każdego roku decyzja musiałaby być podejmowana jednogłośnie przez członków Rady Europejskiej. Portal zauważył, że takie rozwiązanie dawałoby Orbanowi możliwość stawiania dodatkowych warunków przy każdym głosowaniu.

Równocześnie Węgry prowadzą rozmowy dotyczące możliwej wizyty Viktora Orbana w Ukrainie. 29 stycznia do Ukrainy ma przyjechać minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto, żeby omówić oficjalną wizytę węgierskiego premiera w tym kraju.

Źródło: Reuters

WIDEO: Kilkadziesiąt tysięcy ciągników na ulicach. Wielki protest w Niemczech Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

sgo / Polsatnews.pl